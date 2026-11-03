JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion von einem fundamental schwachen Zahlenwerk. In Verbindung mit dem bestätigten schwachen Verbrauchernachfrage-Umfeld und dem eingetrübten Jahresausblick des Modekonzerns dürfte dies die Aktie kurzfristig belasten, schrieb sie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 38,48EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
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