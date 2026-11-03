JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion von einem fundamental schwachen Zahlenwerk. In Verbindung mit dem bestätigten schwachen Verbrauchernachfrage-Umfeld und dem eingetrübten Jahresausblick des Modekonzerns dürfte dies die Aktie kurzfristig belasten, schrieb sie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 38,48EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +4,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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