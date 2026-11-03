UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Geschäftsziele bewegten sich im mittleren Bereich der Markterwartungen, was die Anleger beruhigen sollte./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 7,716EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

