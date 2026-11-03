BERENBERG stuft GSK auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Die soliden Resultate des dritten Quartals seien überschattet worden von Unsicherheiten hinsichtlich der HIV-Pipeline der nächsten Generation, schrieb Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Offenheit des Managements sei zwar lobenswert, jedoch schlecht angekommen und schüre Unsicherheit in einem Portfolio, dem Investoren ohnehin bereits vorsichtig gegenüberstünden. Sie erwartet ein Update Ende 2026 oder Anfang 2027. Den deutlichen Bewertungsabschlag der Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern hält sie nicht mehr für gerechtfertigt./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,01EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kerry Holford
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kerry Holford
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
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Währung: GBP
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