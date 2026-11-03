JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyseanbieters habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Da aber die Absatzvolumina in die falsche Richtung zeigten, die Gewinne in den kommenden drei Quartalen sinken dürften und die Einnahmen aus DaVita Care wegfielen, sehe er das Chance/Risiko-Verhältnis als negativ an./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 41,30EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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