UBS stuft Traton auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 41 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er rechne zwar im vierten Quartal mit einer gewissen Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal, sei jedoch der Ansicht, dass dies bereits weitgehend im Kurs eingepreist ist, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schwächere Absatzmengen in China und Brasilien sowie weiterer potenzieller Kostendruck ? einschließlich der Herausforderungen beim Hochlauf des Geschäfts in Nordamerika ? könnten die Margenentwicklung der Nutzfahrzeugholding einschränken./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

