DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom nach einer Gewinnwarnung von 19 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Geschäftsjahre ab 2027/28 im Schnitt um ein Drittel. Eine mögliche Bezugsrechteemission von geschätzten 1,5 Milliarden Euro würde zudem zu einer Verwässerung von fast einem Fünftel führen, schrieb der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 11,10EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,00 € , was eine Steigerung von +11,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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