DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom nach einer Gewinnwarnung von 19 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Geschäftsjahre ab 2027/28 im Schnitt um ein Drittel. Eine mögliche Bezugsrechteemission von geschätzten 1,5 Milliarden Euro würde zudem zu einer Verwässerung von fast einem Fünftel führen, schrieb der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 11,10EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
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