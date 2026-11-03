UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 22,70 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers habe die Markterwartung übertroffen, und die Lagerbereinigung verlaufe nach Plan, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings blieben Fragen zum Wachstum bestehen./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 26,25EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24,80

Kursziel alt: 22,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

