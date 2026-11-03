UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 22,70 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers habe die Markterwartung übertroffen, und die Lagerbereinigung verlaufe nach Plan, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings blieben Fragen zum Wachstum bestehen./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 26,25EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24,80
Kursziel alt: 22,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
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