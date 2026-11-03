DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verwerter von Industrieabfällen habe von hohen Zinkpreisen und einer Erholung der Margen in der Verwertung von Aluminium profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer Studie am Dienstag. Das habe schwache Volumina und den Kostendruck mehr als ausgeglichen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

