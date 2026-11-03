DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 4,00 auf 3,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei für die europäische TV-Branche wie erwartet gemischt ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anbieter wie RTL, ITV und M6 hätten im Werbegeschäft von der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. Bei Sendern ohne Übertragungsrechte wie ProSiebenSat.1 und MFE seien die Werbeeinnahmen hingegen zurückgegangen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 3,128EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,40
Kursziel alt: 4,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
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