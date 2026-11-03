JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Anhebung seiner Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2031 von bis zu 10 Prozent. Argenx biete mittelfristig ein attraktives Wachstumsprofil./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 783EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 950
Kursziel alt: 950
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 950
Kursziel alt: 950
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