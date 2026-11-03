JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Anhebung seiner Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2031 von bis zu 10 Prozent. Argenx biete mittelfristig ein attraktives Wachstumsprofil./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 783EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 950

Kursziel alt: 950

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 950,00 € , was eine Steigerung von +21,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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