Fiserv baut mit einem Kurssprung gegen den Branchentrend die Gewinnserie aus

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Fiserv Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Gegen den schwächeren Trend der Zahlungsdienstleister zieht Fiserv kräftig an. Während Block, Mastercard, Visa und PayPal nachgeben, setzt der US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware seinen Kursanstieg fort. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Auf Wochensicht steht bei der Fiserv Aktie damit ein Gewinn von +7,83 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fiserv eine negative Entwicklung von -18,01 % erlebt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,71 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,13 %. Block (A) verliert -0,73 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Fiserv ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware für Banken, Händler und Fintechs. Kernleistungen: Kartentransaktionen, Core-Banking-Systeme, E-Commerce- und POS-Lösungen (u.a. Clover). Starke Marktstellung im globalen Payment-Processing. Wichtige Wettbewerber: FIS, Global Payments, Adyen, PayPal, Block. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Bankenintegration, hohe Skalierbarkeit.

Es gibt 532 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,99 Mrd. € wert.

Fiserv Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,83 % 1 Monat +18,63 % 3 Monate +0,11 % 1 Jahr -19,50 %

Stand: 03.11.2026, 13:29 Uhr

Die Aktie von Fiserv erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -25,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,03 %, über 10 Jahre bei 0,54 %.

Fiserv Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fiserv Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fiserv Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.