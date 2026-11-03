Pfizer fällt um 0,75 % trotz höherer Jahresprognose

Obwohl die Pfizer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,29 %.

Pfizer hebt mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Jahresprognose 2026 für den Umsatz und das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie an. Die höhere Prognose reicht jedoch nicht aus, um die Aktie im Plus zu halten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +2,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +28,24 % gewonnen.

Pfizer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,37 % 1 Monat +10,10 % 3 Monate +25,29 % 1 Jahr +27,07 %

Stand: 03.11.2026, 13:29 Uhr

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) reported financial results for the third quarter of 2026 and raised its full-year 2026 guidance(2) for both Revenues and Adjusted(3) diluted EPS. EXECUTIVE COMMENTARY Dr. Albert Bourla, Chairman and CEO of Pfizer: "Pfizer had …

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) today announced that its Board of Directors has unanimously appointed Cecile Guegan as Chief Financial Officer and Executive Vice President, effective November 1, 2026. Cecile has served as interim Chief Financial Officer …

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Die Aktie von Pfizer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,62 %, über 10 Jahre bei 1,35 %.

Informationen zur Pfizer Aktie

Pfizer ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Biopharmazeutika (u.a. Comirnaty, Eliquis, Ibrance). Starke Position in Onkologie, Impfstoffen und seltenen Erkrankungen. Wichtige Konkurrenten: J&J, Merck & Co., Novartis, Roche, GSK. USPs: mRNA-Kompetenz, breite Pipeline, globale Vertriebs- und Produktionskapazitäten.

Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,89 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,23 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,30 %.

Lohnt sich ein Investment in die Pfizer Aktie?

Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.