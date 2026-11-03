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    Pfizer fällt um 0,75 % trotz höherer Jahresprognose

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    Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,31 % verliert die Pfizer-Aktie 0,75 %.

    Spotlight - Pfizer fällt um 0,75 % trotz höherer Jahresprognose
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Pfizer hebt mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Jahresprognose 2026 für den Umsatz und das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie an. Die höhere Prognose reicht jedoch nicht aus, um die Aktie im Plus zu halten.

    Pfizer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.11.2026

    Obwohl die Pfizer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,29 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +2,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +28,24 % gewonnen.

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    Pfizer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,37 %
    1 Monat +10,10 %
    3 Monate +25,29 %
    1 Jahr +27,07 %
    Stand: 03.11.2026, 13:29 Uhr

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    Die Aktie von Pfizer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,62 %, über 10 Jahre bei 1,35 %.

    Informationen zur Pfizer Aktie

    Pfizer ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Biopharmazeutika (u.a. Comirnaty, Eliquis, Ibrance). Starke Position in Onkologie, Impfstoffen und seltenen Erkrankungen. Wichtige Konkurrenten: J&J, Merck & Co., Novartis, Roche, GSK. USPs: mRNA-Kompetenz, breite Pipeline, globale Vertriebs- und Produktionskapazitäten.

    Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,89 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,23 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,30 %.

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    Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Pfizer

    +0,38 %
    +2,37 %
    +10,10 %
    +25,29 %
    +27,07 %
    -5,22 %
    -30,93 %
    +10,93 %
    +716,97 %
    ISIN:US7170811035WKN:852009
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