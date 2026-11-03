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    Goldpreis: Ist das schon die Wende? Was bedeutet das jetzt für Goldminenaktien?

    Gold kämpft sich zurück

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    Nach einem katastrophalen Freitagshandel keimte zu Wochenbeginn plötzlich neue Hoffnung für Gold. Der Schwung währte aber nur kurz. Bereits heute offenbarte der Goldpreis große Schwächen – mit heftigen Konsequenzen. 

    Für Sie zusammengefasst
    Gold kämpft sich zurück - Goldpreis: Ist das schon die Wende? Was bedeutet das jetzt für Goldminenaktien?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung: Haben wir das Korrekturtief bereits gesehen?

    Am Freitag erlebte der Goldpreis einen Dammbruch: Der Rutsch unter die Preiszone 4.000 bis 3.950 US-Dollar löste ein massives Verkaufssignal aus. Dem Goldpreis droht seitdem die Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 3.500 US-Dollar – es sei denn, Gold bekommt zügig die Kurve und das Ganze entpuppt sich am Ende als handfeste Bärenfalle. Den ersten Schritt in diese Richtung hatte das Edelmetall mit dem rasanten Preisanstieg am Montag bereits gemacht. Doch im heutigen Dienstagshandel offenbarte der Goldpreis bereits große Schwächen und kam deutlich zurück. So bleibt es dabei: Das Edelmetall muss über die 4.000 US-Dollar noch besser über die 4.200 US-Dollar, um die Trendwende zu forcieren. 

    Gold im Bann der Ölpreise – erst aufwärts, dann wieder abwärts

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    Am Montag kamen die Ölpreise deutlich zurück. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt brachte Brent-Öl und WTI-Öl ins Wanken. Der kräftige Preisrückgang stützte wiederum Gold, Silber und die anderen Edelmetalle. Doch einmal mehr zeigte sich, wie schnell die Stimmung am Ölmarkt kippen kann. Heute ging es mit den Notierungen wieder kräftig nach oben, nachdem US-amerikanische Militäraktivitäten auf der iranischen Insel Qeshm bekannt wurden. Das gestern noch zu beobachtende Momentum bei Gold löste sich auf. Auch Aktienindizes wie der DAX, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 reagierten verschnupft auf die aktuelle Gemengelage.

    Fazit: Die Chance auf ein Gold-Comeback ist da, aber…

    Der Goldpreis hat nach wie vor die große Chance, dem „Spuk“ ein rasches Ende zu bereiten. Ein Anstieg des Edelmetalls über 3.900 US-Dollar war ein erster Schritt. Nun muss der Goldpreis nachsetzen und die wichtigen Preisbereiche 3.950 US-Dollar, 4.000 US-Dollar und 4.200 US-Dollar zurückerobern. Die nächsten Tage werden vor diesem Hintergrund enorm spannend: Gelingt es dem Edelmetall, den Abverkauf in Richtung 3.500 US-Dollar abzuwenden und stattdessen eine Erholung auf die Beine zu stellen? Obgleich die Antwort auf diese Frage noch offen ist, könnte es sich bereits jetzt lohnen, sich im ausgebombten Goldminensektor umzusehen.

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    Agnico Eagle Mines – Vorzeigegoldproduzent auf „Schnäppchenniveau“ 

    Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines ist zwar nicht der größte, aber für viele Marktakteure der qualitativ beste Goldminenbetreiber. In den letzten Quartalen zauberten die Kanadier reihenweise exzellente Finanzergebnisse aus dem Hut. Der Markt und die Anleger waren verzückt. Und so waren die Erwartungen an das Zahlenwerk für das 3. Quartal 2026 hoch. Agnico Eagle Mines legte unterm Strich einmal mehr ein starkes Zahlenwerk vor, obgleich es das ein oder andere zu bemängeln gab. 

    Die Goldproduktion ging im 3. Quartal 2026 auf 814.012 Unzen zurück, nach 866.936 Unzen im 3. Quartal 2025. Die AISC erhöhten sich hingegen deutlich von 1.331 US-Dollar je Unze Gold im Vorjahresquartal auf nunmehr 1.648 US-Dollar. Trotz rückläufiger Produktion und gestiegenen AISC legte der Gewinn der Kanadier kräftig zu; den im Jahresvergleich deutlich höheren Verkaufspreisen sei Dank. Agnico Eagle Mines gab den bereinigten Gewinn im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,324 Mrd. US-Dollar an, nach 1,085 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA legte deutlich von 2,098 Mrd. US-Dollar auf nun 2,466 Mrd. US-Dollar zu. Der free cash flow ging hingegen von 1,190 Mrd. US-Dollar auf 0,852 Mrd. US-Dollar zurück.

    Der obere Chart zeigt deutlich, dass Agnico Eagle Mines mit dem Kursbereich von 225 CAD eine wichtige Unterstützung getestet hat. Noch Ende August dieses Jahres notierte die Aktie bei 310 CAD. Die Aktie ist nach dem jüngsten Kursrutsch entsprechend überverkauft. Ein erfolgreicher Test der 225 CAD könnte nun den Grundstein für eine kräftige Erholung in Richtung 300 CAD gelegt haben – sofern der Goldpreis mitspielt.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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