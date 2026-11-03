JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 48,86EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55,20

Kursziel alt: 55,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,20 € , was eine Steigerung von +12,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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