JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 48,86EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
Kursziel alt: 55,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
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Währung: EUR
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