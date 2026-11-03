BioNTech legt zu, bleibt auf Monatssicht aber 9,34 % im Minus

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für BioNTech-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -0,51 % hinnehmen mussten.

Vom zwischenzeitlichen Kursplus von 3,52 % bleibt bei BioNTech nur ein Teil übrig. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der BioNTech Aktie damit ein Gewinn von +0,84 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BioNTech auf -3,87 %.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,84 % 1 Monat -9,34 % 3 Monate -0,51 % 1 Jahr -13,36 %

Stand: 03.11.2026, 13:30 Uhr

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Informationen zur BioNTech Aktie

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,96 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anziehenden Kurs, die auf 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro angepasste Umsatzprognose und liquide Mittel von 16,2 Mrd. Euro. Diskutiert werden Fortschritte der Onkologiepipeline, verschobene Zulassungsanträge und offene Fragen zur Trennung von den Gründern. Zudem werden stärkere Käufe um 90 US-Dollar beobachtet und die Einschätzung vertreten, negative Faktoren seien weitgehend eingepreist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

Die Aktie von BioNTech erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,47 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,78 %.

BioNTech Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BioNTech Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BioNTech Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.