Chipwerte im Plus: NVIDIA steigt mit der Branche

Wer bereits seit drei Monaten in NVIDIA investiert ist, kann sich über eine Rendite von +4,57 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Chipaktien gewinnen heute auf breiter Front: Neben NVIDIA steigen auch Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm und Broadcom. Intel führt die Gruppe mit einem Plus von 3,23 % an. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg bei NVIDIA ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +14,30 % gewonnen.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,99 %. Intel notiert im Plus, mit +3,23 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,73 %. Broadcom legt um +1,91 % zu

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat -12,76 % 3 Monate +4,57 % 1 Jahr +3,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.11.2026, 13:31 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs Kurskorrektur und mögliche Ziele unter 200 US-Dollar. Einige sehen Einstiegschancen, andere erwarten weitere Verluste. Als Stützen gelten KI-Nachfrage, CUDA und hohe Liquidität. Diskutierte Risiken sind Konkurrenz durch Googles TPUs, Finanzierungsverflechtungen, mögliche Exportverstöße und enttäuschende Umsätze. Zudem stehen Aktienrückkäufe und Gewinnmitnahmen bei Short-Positionen im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 65,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 51,85 %, über 10 Jahre bei 61,53 %.

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,43 Bil. € wert.

Nvidia soll seine Cloud-Kunden weltweit zu weniger Geschäften in China drängen. Eine 51-Prozent-Regel legt demnach Grenzen fest. Die Hintergründe.

Nach einem Fehlausbruch am Widerstand setzte sich die Korrektur der Nvidia-Aktie fort. Mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie hat sich auch die mittelfristige charttechnische Ausgangslage verändert.

Nach einem Fehlausbruch am Widerstand setzte sich die Korrektur der Nvidia-Aktie fort. Mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie hat sich auch die mittelfristige charttechnische Ausgangslage verändert.

NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.