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    Chipwerte im Plus: NVIDIA steigt mit der Branche

    Spotlight

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    NVIDIA legt heute um 1,76 % zu, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 12,76 % im Minus.

    Spotlight - Chipwerte im Plus: NVIDIA steigt mit der Branche
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Chipaktien gewinnen heute auf breiter Front: Neben NVIDIA steigen auch Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm und Broadcom. Intel führt die Gruppe mit einem Plus von 3,23 % an. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg bei NVIDIA ist nicht erkennbar.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2026

    Wer bereits seit drei Monaten in NVIDIA investiert ist, kann sich über eine Rendite von +4,57 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +14,30 % gewonnen.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,99 %. Intel notiert im Plus, mit +3,23 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,73 %. Broadcom legt um +1,91 % zu

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,95 %
    1 Monat -12,76 %
    3 Monate +4,57 %
    1 Jahr +3,70 %
    Stand: 03.11.2026, 13:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs Kurskorrektur und mögliche Ziele unter 200 US-Dollar. Einige sehen Einstiegschancen, andere erwarten weitere Verluste. Als Stützen gelten KI-Nachfrage, CUDA und hohe Liquidität. Diskutierte Risiken sind Konkurrenz durch Googles TPUs, Finanzierungsverflechtungen, mögliche Exportverstöße und enttäuschende Umsätze. Zudem stehen Aktienrückkäufe und Gewinnmitnahmen bei Short-Positionen im Fokus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 65,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 51,85 %, über 10 Jahre bei 61,53 %.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,43 Bil. € wert.

    Nvidia soll Cloud-Kunden beim China-Geschäft bremsen


    Nvidia soll seine Cloud-Kunden weltweit zu weniger Geschäften in China drängen. Eine 51-Prozent-Regel legt demnach Grenzen fest. Die Hintergründe.

    Nvidia verliert wichtige Unterstützung: Rückt die Marke von 190 USD näher?


    Nach einem Fehlausbruch am Widerstand setzte sich die Korrektur der Nvidia-Aktie fort. Mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie hat sich auch die mittelfristige charttechnische Ausgangslage verändert.

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    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    +1,96 %
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    +4,57 %
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    +347,92 %
    +696,69 %
    +11.695,76 %
    +1.314.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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