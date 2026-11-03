BYD gewinnt 2,03 % und verbucht den dritten Gewinntag in Folge

Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,73 % nicht vollständig ausgleichen.

Der dritte Gewinntag in Folge setzt die Erholung bei BYD fort. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht; die Wettbewerber zeigen keine einheitliche Richtung. Trotz der jüngsten Gewinne liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 24,18 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +1,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -24,18 % verloren.

Informationen zur BYD Aktie

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,15 Mrd. € wert.

Die Aktie von BYD erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,08 %, über 10 Jahre bei 15,79 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,93 % 1 Monat -2,55 % 3 Monate -21,73 % 1 Jahr -26,26 %

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Stand: 03.11.2026, 13:32 Uhr

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,57 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,03 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,10 %. Xylem verliert -0,44 % NIO notiert im Plus, mit +0,70 %. Stellantis notiert im Minus, mit -1,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs Absatzwachstum und Marktanteile im Vergleich zu VW. Diskutiert wird, wie aussagekräftig hohe prozentuale Zuwächse bei geringeren Stückzahlen sind. Weitere Themen sind mögliche Kostenvorteile durch neue Werke und Automatisierung sowie LiDAR gegenüber kamerabasiertem autonomen Fahren. Optimistischen Erwartungen an BYDs internationale Expansion steht ein genanntes Kursziel von 1,90 Euro gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

BYD Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.