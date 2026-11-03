Aufwind im Chipsektor lässt Intel zulegen

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten Verluste von -31,33 % verkraften.

Im Halbleitersektor ziehen die Kurse an: Neben Intel legen auch Advanced Micro Devices, NVIDIA und Taiwan Semiconductor Manufacturing zu. Der Tagesgewinn bei Intel steht einem Verlust von 32,32 % auf Wochensicht gegenüber. Fehlende Großkunden und Produktionsengpässe belasten unterdessen die Aufholjagd des Konzerns gegenüber TSMC.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -32,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -48,12 %. Im Jahr 2026 gab es für Intel bisher ein Plus von +71,43 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,08 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,81 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,73 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,64 % zu

Intel steckt trotz milliardenschwerer Investitionen in Schwierigkeiten. Fehlende Großkunden und Produktionsengpässe gefährden die Aufholjagd gegen TSMC. Nach einem Kurssturz von 45 Prozent im Oktober gerät Intels Chipstrategie zunehmend ins Wanken. …

Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 25.700 Punkte. Damit würde …

Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 25.781 Punkte. Damit …

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -32,32 % 1 Monat -48,12 % 3 Monate -31,33 % 1 Jahr +57,63 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 03.11.2026, 13:32 Uhr

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,70 Mrd. € wert.

Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,18 %, über 10 Jahre bei 6,67 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach einem als unbegründet bewerteten Anstieg. Diskutiert werden anhaltender Verkaufsdruck, schwache Rebound-Signale und ein Kursgap. Als mögliche Einstiegsmarken werden 40 Euro und 20 US-Dollar genannt. Kritik gilt dem aus Sicht eines Nutzers fehlenden Foundry-Geschäft mit externen Kunden; bei zusätzlichem Druck im Chipgeschäft werden 15 Euro als Abwärtsszenario genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intel Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intel Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.