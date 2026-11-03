RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform'
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Hugo Boss bei Sector Perform und 38 Euro
- Umsatz von Hugo Boss fiel besser als erwartet aus
- Schwächerer Ebit-Ausblick 2026 belastet Frasers Group
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 38,48 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -3,60 %/+4,22 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......