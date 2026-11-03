RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 38,48 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -3,60 %/+4,22 % bedeutet.