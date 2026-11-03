DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Treffen mit dem Management des Körperpflegekonzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich vor allem auf die jüngste operative Wachstumsstärke und auf deren Nachhaltigkeit konzentriert, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung neuer Produkte und die Wettbewerbslage seien zur Sprache gekommen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 433,8EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

