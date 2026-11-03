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    Speicherchips als Margenkiller: Apple-Aktie rutscht trotz starker Zahlen ab

    Trotz Lieferengpässen

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    Rekord beim iPhone, Umsatz über den Erwartungen und trotzdem rutscht die Apple-Aktie vorbörslich um 4 Prozent ab. Teure Speicherchips drücken die Marge, und der neue Chef John Ternus rechnet mit weiter steigenden Kosten.

    Für Sie zusammengefasst
    Trotz Lieferengpässen - Speicherchips als Margenkiller: Apple-Aktie rutscht trotz starker Zahlen ab
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Die Apple-Aktie ist am Dienstag im vorbörslichen Handel um rund 4 Prozent gefallen. Der Konzern warnte, dass steigende Preise für Speicherchips die Bruttomarge drücken werden. Halten die Verluste an, schrumpft der Börsenwert von 4,94 Billionen US-Dollar um mehr als 170 Milliarden. Nachbörslich hatte die Aktie am Montag noch leicht zugelegt.

    Dabei übertraf Apple im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen. Der Umsatz lag bei 114,48 Milliarden US-Dollar, der Konsens bei 113,39 Milliarden. Auch der Gewinn je Aktie von 2,10 US-Dollar fiel höher aus als erwartet, selbst ohne einen Einmaleffekt von 5 Cent aus Zollrückerstattungen.

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    Sorgen bereitet die Marge. Sie sank auf 47,9 Prozent und lag auch bereinigt um die Zollrückerstattungen unter dem Wert des Juniquartals. Für das Weihnachtsquartal stellt Apple nur 45 bis 46 Prozent in Aussicht, auch weil der Ausbau der KI-gestützten Siri Geld kostet.

    Konzernchef John Ternus, der im September übernommen hat, nannte das Preisumfeld bei Speicher bei seiner ersten Zahlenvorlage beispiellos und erwartet über den Dezember hinaus steigende Kosten. Bislang zehrte Apple von günstig eingekauften Chips, dieser Puffer schwindet. Dan Coatsworth von AJ Bell rechnet daher mit noch teureren Apple-Produkten, ausgerechnet jetzt, da Verbraucher unter hohen Lebenshaltungskosten leiden.

    Apple

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    Apple direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das iPhone bleibt der zentrale Umsatztreiber. Mit 57,58 Milliarden US-Dollar gelang trotz Preiserhöhungen ein Rekord für ein Septemberquartal, erwartet waren 56,54 Milliarden.

    Dabei kamen nur die iPhone-18-Pro-Modelle in den letzten Tagen des Geschäftsjahres in den Handel, das Klapp-Smartphone iPhone Duo ist nicht enthalten. Es war binnen Stunden ausverkauft, doch Apple kämpft mit Lieferengpässen und Berichten über gesprungene Displays. Ternus räumte ein, die Nachfrage derzeit nicht decken zu können. In Greater China blieb das Geschäft hinter den Erwartungen zurück, dort startete das Duo erst nach Quartalsende.

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    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,90 % und einem Kurs von 290,7EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.


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