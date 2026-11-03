Pfizer hebt nach überraschend robustem Quartal die Jahresziele an

Kreuzspinne-2022 schrieb 30.10.26, 16:38

Ein Analyst auf SA sagt:

Pfizer benötigt jedoch natürlich mehrere Blockbuster, die Umsätze in Milliardenhöhe generieren können, um die durch den Verlust der Exklusivität für Eliquis, Ibrance oder Xtandi gefährdeten Umsätze zu ersetzen. Und diese Medikamentenkandidaten dürften wahrscheinlich keine zusätzlichen Milliardenumsätze erzielen. Beim bevorstehenden Earnings Call können wir erwarten, dass das Management weitere Informationen und Details zu diesen Medikamentenkandidaten liefern wird.



Einer der vielversprechendsten Kandidaten für Pfizer — und potenzielle Blockbuster, die mehrere Milliarden US-Dollar Umsatz generieren könnten — sind die Medikamente gegen Adipositas, die das Unternehmen durch die Übernahme von Metsera erworben hat. Auf der Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference wies CEO Albert Bourla darauf hin, dass Pfizer Metsera nur übernommen habe, weil die eigenen Adipositas-Medikamente in der frühen Entwicklung gescheitert seien:



Ich möchte alle daran erinnern, dass Pfizer schon lange vor Metsera ein ernsthaftes Interesse an Adipositas hatte. Wir hatten die Bedeutung von GLP-1s schon früh erkannt und verfügten über zwei eigene orale Kandidaten. Wenn die Studien erfolgreich gewesen wären, wären wir allen voraus gewesen. Aber wissen Sie was? Sie waren es nicht. Und dafür haben wir einen hohen Preis gezahlt. Warum sage ich das? Weil wir über die Ressourcen verfügten, um ein GLP-1-Portfolio im Bereich F&E zu verstehen und zu managen.



Und wenn wir darüber sprechen, ob Pfizer seinen Umsatz wieder steigern kann, sollten wir auch im Hinterkopf behalten, dass potenzielle Medikamentenkandidaten ebenfalls scheitern können. Dies könnte auch einer der Gründe sein, weshalb Analysten dem Geschäft gegenüber sehr vorsichtig sind und in den kommenden Jahren kein Wachstum erwarten. Beim letzten Earnings Call erwähnte das Management zudem, dass Pfizer aufgrund von Oxbryta sowie Sigvotatug Vedotin Vermögenswerte abschreiben musste:



Unsere GAAP-Ergebnisse für das zweite Quartal spiegeln die Auswirkungen der jüngsten Ergebnisse der Phase-III-Studie zu SV bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs ab der Zweitlinie sowie in geringerem Umfang die Streichung der Umsatzprognose für Oxbryta nach jüngsten Gesprächen mit der FDA wider. Die aktualisierte Prognose führte zu nicht zahlungswirksamen Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte in Höhe von 4,3 Mrd. US-Dollar, die im Quartal erfasst wurden.



Kostensenkungsprogramm



Ein weiterer Punkt, auf den wir achten sollten, ist Pfizers aktuelles Kostensenkungsprogramm. Das Management wird höchstwahrscheinlich Updates zum Fortschritt des Programms geben und dazu, ob Pfizer seine Ziele tatsächlich erreichen kann. Meiner Meinung nach werden solche Kostensparprogramme häufig angekündigt, sind aber nur selten außerordentlich erfolgreich. Es bleibt abzuwarten, ob Pfizer seine Kosten tatsächlich in großem Umfang senken, mehrere Milliarden US-Dollar einsparen und letztlich seine Margen wirklich verbessern kann. Zumindest wenn man die Annahmen der Analysten für den Gewinn je Aktie betrachtet, teilen diese den Optimismus des Managements nicht wirklich.



Pfizer: Delivering operating marign expansion through productivity gains



Pfizer Q2/26 Presentation



Updates zum 340B-Programm



Auch das 340B-Programm scheint für Pharmakonzerne derzeit ein zentrales Thema zu sein. Kürzlich bezeichnete der CEO von AbbVie es auf einer Konferenz als eines der größten Probleme für Pharmakonzerne, einschließlich AbbVie — siehe auch meinen letzten Artikel über das Unternehmen. Beim letzten Earnings Call von Pfizer fragte ein Analyst nach dem 340B-Programm, worauf das Management antwortete:



Auch zu Ihrer Frage zu 340B: Wir haben eindeutig mehrfach dargelegt, dass die Situation geändert werden muss, weil der gegenwärtige Zustand des Programms nichts mehr mit den ursprünglichen Absichten bei seiner Einführung zu tun hat. Und wir sind sehr aktiv darin, dies Regulierungsbehörden und Gesetzgebern zu erläutern. Zu diesem Thema gibt es derzeit Bewegung, und Sie haben hier und da mehrere Ankündigungen gesehen, einschließlich einiger Pilotprogramme, die umgesetzt werden sollen. Ich halte es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angemessen, dies zu kommentieren, weil wir noch nicht wirklich wissen, welche konkrete Form das alles annehmen wird.



Beim bevorstehenden Earnings Call sollten wir auf mögliche Aussagen oder Updates achten, obwohl der CEO das Thema beim letzten Mal nicht kommentieren wollte.

Dividende



Schließlich bleibt die Dividende ein wichtiges Thema für Anleger. Anfang Oktober 2026 kündigte Pfizer erneut eine Quartalsdividende von 0,43 US-Dollar an, sodass das Unternehmen nun seit acht aufeinanderfolgenden Quartalen dieselbe Quartalsdividende zahlt. Meiner Meinung nach endet damit die Serie von Dividendenerhöhungen bei Pfizer.



Beim letzten Earnings Call machte das Management deutlich, dass es zumindest versucht, die Dividende beizubehalten, sie jedoch nach Möglichkeit weiter erhöhen möchte. Meiner Meinung nach ist dies kaum möglich, und ich denke, wir sollten davon ausgehen, dass Pfizer seine Dividende in naher Zukunft irgendwann kürzen muss. Wir sollten auch auf Aussagen oder Analystenfragen zu diesem Thema achten.



Anleger sollten nicht darauf setzen, diese hohen Dividendenrenditen in den kommenden Quartalen und Jahren zu erhalten, da sich das Unternehmen auf den Abbau seiner Schulden konzentrieren muss. Angesichts von Dividendenzahlungen von knapp 10 Mrd. US-Dollar, die damit nahezu den gesamten freien Cashflow ausmachen — derzeit rund 11 Mrd. US-Dollar — erscheint dies nicht nachhaltig.

Berechnung des inneren Werts



In einem letzten Schritt können wir erneut einen inneren Wert für die Aktie berechnen. Da der Aktienkurs seit meinem letzten Artikel um rund 10 % gestiegen ist und Analysten vorsichtiger geworden sind, sollten wir unsere Einstufung „Kaufen“ überprüfen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Gewinn je Aktie und der freie Cashflow in den kommenden Jahren entsprechend den Erwartungen der Analysten sinken werden, erscheint ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 eher teuer. Natürlich wirkt ein Bewertungsmultiplikator von 15 im aktuellen Marktumfeld extrem günstig, aber für ein Unternehmen ohne Wachstum wird üblicherweise ein Multiplikator von 10 als angemessen betrachtet. Sollte Pfizer tatsächlich schrumpfen, könnte sogar ein einstelliger Bewertungsmultiplikator gerechtfertigt sein.



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Data by YCharts



Neben der Betrachtung einfacher Bewertungsmultiplikatoren werden wir auch eine Discounted-Cashflow-Berechnung verwenden, um einen inneren Wert zu bestimmen. Wie immer verwenden wir einen Diskontsatz von 10 % und 5.699 Millionen ausstehende verwässerte Aktien, was der zuletzt gemeldeten Zahl entspricht. Beim freien Cashflow nehmen wir an, dass Pfizer seine Free-Cashflow-Marge auf einen langfristigen Durchschnitt von 23,9 % verbessern wird, was zu einem freien Cashflow von 15,3 Mrd. US-Dollar führt.



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Data by YCharts



Diese Zahl verwenden wir als Grundlage, und für die kommenden Jahre modellieren wir unsere Erwartungen für den freien Cashflow entsprechend den Analystenerwartungen für den Gewinn je Aktie — siehe Abschnitt oben. Für die ewige Rente unterstellen wir in einer vorsichtigen Annahme ein Wachstum von 3 % — mehr oder weniger im Einklang mit dem langfristigen BIP-Wachstum.



Pfizer: Intrinsic Value Calculation



Author's work



Dies führt in diesem Szenario zu einem inneren Wert von 28,39 US-Dollar für Pfizer. Und obwohl diese Annahmen möglicherweise etwas zu pessimistisch sind, sollten wir zu diesem Zeitpunkt weiterhin eher vorsichtig sein. Meiner Meinung nach ist Pfizer nicht länger ein „Kaufen“, sondern wieder eher ein „Halten“.

Fazit



In den vergangenen 12 Monaten war Pfizer eine solide Investition — insbesondere unter Einbeziehung der Dividenden. Da sich der Ausblick jedoch eintrübt und Analysten zunehmend erwarten, dass Umsatz und Gewinn je Aktie in den kommenden Jahren sinken werden, denke ich, dass Pfizer zu diesem Zeitpunkt wieder als „Halten“ betrachtet werden sollte.



Ohne einen klaren Weg zurück zu steigenden Umsätzen und ohne mehrere neue auf den Markt gebrachte Blockbuster bin ich gegenüber dem Unternehmen und der Aktie neutral.



Dieser Artikel wurde verfasst von

Daniel Schönberger

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