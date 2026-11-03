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    Pfizer hebt nach überraschend robustem Quartal die Jahresziele an

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    Für Sie zusammengefasst
    • Pfizer hebt Jahresziele nach starkem Quartal an
    • Neue Medikamente federn sinkende Covid-Umsätze ab
    • Pfizer setzt auf Übernahmen und Krebsmedikamente
    Pfizer hebt nach überraschend robustem Quartal die Jahresziele an
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) Der US-amerikanische Pharmamulti Pfizer bessert nach einem unerwartet guten Quartal noch einmal seine Jahresziele auf. Eine wachsende Nachfrage nach neueren Medikamenten half dem Arzneimittelhersteller zuletzt dabei, die rückläufigen Umsätze mit seinen Covid-Produkten weitestgehend auszugleichen. Umsatz und Ergebnis übertrafen dabei die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel dennoch leicht nach.

    Der US-Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 62 bis 64 Milliarden US-Dollar (55,4 bis 57,2 Mrd Euro). Noch im Sommer hatte Pfizer-Chef Albert Bourla das Ziel auf 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angehoben.

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    Der bereinigte Gewinn je Aktie wird 2026 bei 2,95 bis 3,05 Dollar erwartet, statt wie zuvor bei 2,80 bis 3,00 Dollar. 2025 hatte der Konzern knapp 63 Milliarden Euro Umsatz gemacht und auf bereinigter Basis je Aktie 3,22 Dollar Gewinn erzielt.

    Im dritten Quartal blieb der Erlös mit rund 16,6 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil, obwohl die Covid-Produkte längst nicht mehr laufen. Diese herausgerechnet wäre der Umsatz um sieben Prozent gestiegen. Der Gewinn je Aktie stagnierte vor Sondereffekten mit 0,87 Dollar ebenfalls auf dem Vorjahresniveau.

    Längst vorbei ist für Pfizer der pandemiebedingte Geldsegen, der das Unternehmen vorübergehend zu einem der profitabelsten Pharmakonzerne der Welt gemacht hatte. Der langjährige Konzernchef Bourla stellt den Hersteller neu auf. Dabei setzt er auf Übernahmen, neue Krebsmedikamente und einen ambitionierten Vorstoß in den Markt für Adipositasmittel./tav/lew/mis

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    ISIN:US7170811035WKN:852009
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 27,28 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 36,00USD was eine Bandbreite von -8,96 %/+31,10 % bedeutet.





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