DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erwartungen seien in moderatem Umfang übertroffen worden, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für all jene, die auf Verbesserungen bei der Fluggesellschaft setzten, hätten die Kennziffern eher enttäuscht./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 7,77EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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