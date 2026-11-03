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    Bitcoin im Würgegriff der US-Zwischenwahlen – droht ein Déjà-vu?

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    Die heutigen US-Zwischenwahlen belasten den Kryptomarkt. Bitcoin verliert weiter an Wert, während die Vergangenheit weitere Kursverluste befürchten lässt.

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    Bitcoin im Würgegriff der US-Zwischenwahlen – droht ein Déjà-vu?
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    Bitcoin notiert am Dienstag-Nachmittag 0,56 Prozent im Minus bei 77.275 US-Dollar, nachdem die größte Kryptowährung zeitweise sogar unter 77.000 US-Dollar gefallen ist. Ethereum gibt um 0,96 Prozent auf 2.268 US-Dollar nach. Besonders stark trifft es auch Zcash mit einem Minus von 5,25 Prozent auf 1.189 US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt innerhalb von 24 Stunden um 1,11 Prozent auf 2,58 Billionen US-Dollar.

    Neben dem anhaltenden Ausverkauf bei Technologie- und Halbleiteraktien belastet vor allem die Unsicherheit über die heutigen US-Zwischenwahlen die Stimmung.

    Demokraten stehen vor Machtwechsel

    Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump müssen um ihre Mehrheit im Kongress fürchten. Auf den Prognosemärkten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat übernehmen, deutlich.

    Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit eines demokratischen Durchmarschs am Dienstag bei 77 Prozent. Kalshi beziffert die Chancen auf 75 Prozent.

    Für die Kryptobranche steht damit viel auf dem Spiel. Ein demokratisch kontrollierter Kongress könnte Trumps kryptofreundliche Agenda erheblich erschweren.

    Millioneninvestitionen stehen auf dem Spiel

    Die Kryptobranche hat nach Reuters-Angaben bereits 176 Millionen US-Dollar in mehr als 100 Wahlkämpfen ausgegeben, um kryptofreundliche Kandidaten zu unterstützen.

    Besonders kritisch ist die Zukunft des Clarity Acts. Das Gesetz soll einen umfassenden regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte in den USA schaffen. Nachdem es im September im Senat gescheitert war, könnte ein demokratischer Wahlsieg die Verhandlungen zusätzlich erschweren oder einen politischen Neustart erzwingen.

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    Anleger sichern sich gegen Absturz ab

    Wie groß die Nervosität ist, zeigt der Optionsmarkt. Laut Daten der Kryptobörse Deribit zahlen Händler für Verkaufsoptionen, die am 4. November auslaufen, einen erheblichen Aufschlag.

    Die implizite Volatilität dieser Put-Optionen liegt zehn Prozentpunkte über jener vergleichbarer Kaufoptionen. Die erhöhte Nachfrage nach Absicherungen konzentriert sich damit auf den Zeitraum rund um die Wahl.

    Die Vergangenheit liefert ein Warnsignal

    Ein Blick auf frühere US-Zwischenwahlen dürfte Bitcoin-Anleger zusätzlich beunruhigen.

    Nach den Zwischenwahlen 2014, 2018 und 2022 erreichte Bitcoin jeweils erst im Anschluss sein damaliges Zyklustief. Besonders dramatisch verlief die Entwicklung 2018, als die Kryptowährung innerhalb eines Monats nach der Wahl 47 Prozent verlor.

    Allerdings waren die Wahlen nicht zwangsläufig die Ursache der Kursverluste. In allen drei Fällen befand sich Bitcoin bereits zuvor in einer ausgeprägten Schwächephase.

    BTC-ETFs verzeichnet massive Kapitalabflüsse

    Zusätzlichen Druck verursacht die nachlassende institutionelle Nachfrage. Am Montag verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs laut Farside Investors Nettoabflüsse von 398,6 Millionen US-Dollar. Es war bereits der zweite Handelstag in Folge mit Kapitalabzügen. Damit summieren sich die Nettoabflüsse aus US-Bitcoin-ETFs innerhalb von nur zwei Handelstagen auf mehr als eine Milliarde US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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