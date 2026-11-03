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    Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie schwankt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari hebt die Gewinnprognose für 2026 leicht an
    • Das operative Ergebnis steigt um zwölf Prozent
    • Auftragsbuch reicht bis 2028, zwei Modelle folgen
    Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie schwankt
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hebt nach einem Gewinnanstieg im dritten Quartal erneut seine Jahresprognose. Allerdings fiel die Erhöhung der Ziele gering aus. So soll nun beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2026 mindestens ein Wert von 3 Milliarden Euro erzielt werden, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Bisher hatte die Latte bei mindestens 2,97 Milliarden Euro gelegen. Im dritten Quartal zog das operative Ergebnis (Ebitda) um 12 Prozent auf 753 Millionen Euro an. Das war etwas mehr als von Analysten zuvor im Schnitt geschätzt. Die Aktie fiel in Mailand zunächst deutlich um mehr als 4 Prozent, drehte dann aber mit gut einem Prozent ins Plus.

    Ferrari steigerte den Umsatz um 7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Dabei verkaufte der Konzern mit 3.368 Wagen etwas weniger als ein Jahr zuvor. Grund war, dass die Verkäufe in China, Hongkong und Taiwan deutlich absackten. Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC schrieb, die Gründe dafür dürften die Anleger interessieren.

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    Ferrari profitiert allgemein davon, dass die wohlhabende Kundschaft weniger preissensibel ist und die eigene Marke bei den Fans zieht. Außerdem verdient Ferrari gut an Sonderausstattungen, mit denen sich die Käufer das Auto personalisieren lassen können. Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro. "Unser Auftragsbuch reicht nun bis ins Jahr 2028, und wir bringen dieses Jahr noch zwei weitere neue Modelle", sagte Ferrari-Chef Benedetto Vigna laut Mitteilung./men/nas/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 368 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 422,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +1,25 %/+22,57 % bedeutet.





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