UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa verwies Analyst Olivier Calvet vor allem auf ein Oasis-Konzert 2027. Die Verkäufe für dieses Konzert spiegelten sich in den September-Daten deutlich wider. Er wies zudem darauf hin, dass der Eventveranstalter und Ticketverkäufer vor dem Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand noch den Quartalsbericht am 12. November vorlegen werde./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 61,20EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +63,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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