UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa verwies Analyst Olivier Calvet vor allem auf ein Oasis-Konzert 2027. Die Verkäufe für dieses Konzert spiegelten sich in den September-Daten deutlich wider. Er wies zudem darauf hin, dass der Eventveranstalter und Ticketverkäufer vor dem Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand noch den Quartalsbericht am 12. November vorlegen werde./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 61,20EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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