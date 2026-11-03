DZ BANK stuft VISA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa nach Zahlen zum vierten Quartal von 420 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern seien gut und der Ausblick zuversichtlich ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Insbesondere die grenzüberschreitenden Bezahlvolumina hätten sich gut entwickelt. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung sei ungebrochen, sodass für die kommenden Jahre ein starkes Gewinnwachstum zu erwarten sei./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 376,9EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: VISA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 446,79 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer