Gas zehnmal teurer: Wie die USA an Europas Energiekrise verdienen

Letzte Woche erreichten die US-Gaspreise kurzzeitig ein Zweijahrestief von 2,5 US-Dollar pro mBtu, in Kanada liegen die Preise mit etwa 1,5 US-Dollar pro mBtu sogar noch niedriger. Diese Preisunterschiede haben weitreichende wirtschaftliche Folgen. Während Europas Unternehmen und Verbraucher mit steigenden Energiekosten kämpfen, profitiert die amerikanische Wirtschaft gleich doppelt. US-Unternehmen können mit vergleichsweise billigem Gas produzieren, während amerikanische Energiekonzerne Rekordmengen Flüssiggas zu hohen Preisen ins Ausland verkaufen. Das könnte die Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber den USA langfristig schwächen.

Europa steckt in einer Energiekrise, doch auf der anderen Seite des Atlantiks sieht die Welt völlig anders aus. Während europäische Verbraucher und Unternehmen für Erdgas mehr als 30 US-Dollar je Million British Thermal Units bezahlen, kostet der Rohstoff in den USA lediglich rund drei US-Dollar. Der Iran-Krieg hat den Preisunterschied auf ein historisches Ausmaß getrieben. Zeitweise war Gas in Europa und Asien sogar zwölfmal so teuer wie in Nordamerika, zeigen Bloomberg-Daten. Das gab es weder während der Energiekrise 2022 noch nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die amerikanischen Flüssiggasexporte erreichten im Oktober den zweithöchsten Monatswert aller Zeiten. Allein nach Europa lieferten die USA laut Reuters 6,89 Millionen Tonnen LNG, fast eine Million Tonnen mehr als im September. Für amerikanische Produzenten eröffnet das enorme Gewinnmöglichkeiten. Gleichzeitig profitieren nicht nur private Haushalte, sondern auch Kraftwerke und energieintensive Unternehmen von den niedrigen heimischen Gaspreisen.

Die Grundlage des amerikanischen Vorteils wurde vor rund zwei Jahrzehnten geschaffen. Durch die Kombination aus horizontalen Bohrungen und Fracking erschlossen US-Unternehmen riesige Schiefergasvorkommen. Innerhalb von 20 Jahren hat sich die amerikanische Gasproduktion mehr als verdoppelt. Wie gewaltig dieser Vorteil ist, zeigt eine Untersuchung des Ökonomen Lucas Davis von der University of California, Berkeley. Demnach haben amerikanische Erdgaskunden zwischen 2007 und 2025 durch die Schiefergasrevolution rechnerisch zwischen 3,1 und 4,3 Billionen US-Dollar gegenüber den höheren Preisniveaus in Europa und Japan eingespart.

Anders als Erdöl lässt sich Erdgas jedoch nur mit erheblichem Aufwand über die Weltmeere transportieren. Für die Verschiffung muss es auf minus 162 Grad Celsius heruntergekühlt und verflüssigt werden. Die notwendigen Anlagen kosten Milliarden. Dadurch bleiben die amerikanischen Gasmärkte trotz steigender Exporte teilweise vom internationalen Preisniveau abgeschirmt.

Für Deutschland ist diese Entwicklung besonders problematisch. Die Chemieindustrie benötigt Erdgas nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoff. Stahlhersteller, Glasproduzenten und Düngemittelkonzerne sind ebenfalls auf wettbewerbsfähige Energiepreise angewiesen. Wenn amerikanische Wettbewerber für denselben Rohstoff nur ein Zehntel bezahlen, wird die Produktion in Europa zunehmend unattraktiv. Das erhöht den Druck, Investitionen in Länder mit günstigeren Energiekosten zu verlagern. Neue Fabriken könnten künftig häufiger in den USA entstehen, während europäische Standorte zurückfallen.

Verschärft wird die Lage durch die schwach gefüllten deutschen Gasspeicher. Anfang November lag der Füllstand bei lediglich rund 61 Prozent. Die gesetzlich vorgeschriebene Marke von durchschnittlich 70 Prozent wurde damit verfehlt. Zwar sieht die Bundesnetzagentur die Versorgung weiterhin als gesichert an. Allerdings muss Deutschland im Winter stärker auf laufende Importe und zusätzliche Flüssiggaslieferungen setzen. Das treibt den Preis, der durch den Iran-Krieg sowieso schon hoch genug ist, nur weiter an. Europa konkurriert mit asiatischen Abnehmern um begrenzte LNG-Mengen, während Störungen im Nahen Osten das weltweite Angebot belasten.

Besonders gefährlich ist, dass sich aus dem kurzfristigen Preisschock ein dauerhafter Standortnachteil entwickeln könnte. Europa hat seine frühere Abhängigkeit von russischem Pipelinegas reduziert, ist dafür aber stärker auf den globalen Flüssiggasmarkt angewiesen. Die USA verfügen dagegen über große heimische Vorkommen und eine Infrastruktur, die ihre Verbraucher vor den extremsten internationalen Preissprüngen schützt.

Europa sitzt also zwischen allen Stühlen. Während Industrie und Verbraucher sowieso schon durch die hohen Gaspreise belastet werden, könnten langfristig hohe Energiekosten dazu führen, dass Investitionen, Arbeitsplätze und Produktionsstandorte in die USA abwandern. Je länger das extreme Preisgefälle bestehen bleibt, desto größer wird die Gefahr, dass energieintensive Wertschöpfung dauerhaft aus Europa abwandert. Somit zahlt Europa nicht nur die Kosten für die aktuelle (von den USA ausgelöste) Krise, sondern könnte auch einen Teil seiner industriellen Zukunft verlieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



