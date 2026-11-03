Börsen Update Europa - 03.11. - TecDAX schwach -0,96 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:24) bei 25.862,75 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Bayer +5,85 %, Fresenius Medical Care +2,35 %, Infineon Technologies +1,86 %
Flop-Werte: Zalando -3,43 %, SAP -2,08 %, MTU Aero Engines -1,93 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 30.766,50 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Deutsche Lufthansa +4,01 %, FUCHS Pref +2,92 %, flatexDEGIRO +2,45 %
Flop-Werte: CTS Eventim -4,85 %, Nemetschek -4,22 %, PUMA -2,68 %
Der TecDAX steht bei 4.076,28 PKT und verliert bisher -0,96 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +4,54 %, PVA TePla +4,34 %, Draegerwerk +2,45 %
Flop-Werte: TeamViewer -25,94 %, ATOSS Software -5,73 %, Nemetschek -4,22 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:12) bei 6.157,58 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: Bayer +5,85 %, ASML Holding +2,88 %, Nokia +2,49 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,63 %, Adyen Parts Sociales -2,48 %, SAP -2,08 %
Der AT 20 steht bei 6.436,81 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,64 %, EVN +1,75 %, Verbund Akt.(A) +1,27 %
Flop-Werte: DO & CO -1,65 %, Erste Group Bank -0,51 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.799,67 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ABB +1,48 %, Swiss Life Holding +0,53 %, Zurich Insurance Group +0,53 %
Flop-Werte: Geberit -1,99 %, Amrize -1,90 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.281,05 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ABB +1,48 %, Securitas Shs(B) +1,35 %, Swedbank Shs(A) +1,23 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,28 %, AstraZeneca -0,66 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.560,00 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,33 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,10 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,88 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,00 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,60 %, Viohalco -2,36 %
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