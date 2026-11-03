Shopify stürzt nach zwischenzeitlichem Kursplus ab

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Shopify-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,25 % zu Buche.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,37 % dreht Shopify deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Auf Wochensicht summiert sich der Verlust auf 22,35 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -22,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Shopify -17,98 % verloren.

Während Shopify deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %.

Die Aktie von Shopify erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 35,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,85 %, über 10 Jahre bei 44,04 %.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,35 % 1 Monat -13,17 % 3 Monate +14,25 % 1 Jahr -22,10 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 03.11.2026, 14:00 Uhr

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,45 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,49 %. Salesforce notiert im Minus, mit -2,36 %.

Lohnt sich ein Investment in die Shopify Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Shopify Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Shopify Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.