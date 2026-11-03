GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16601 auf 17580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma verlagerte am Montag die Bewertungsbasis seines Kursziels in die Zukunft. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei relativ ereignisarm ausgefallen, schrieb er. Im kommenden Jahr stünden aber einige Neuigkeiten aus der Pipeline zu aussichtsreichen Wirkstoffkandidaten an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 165,9EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175,8

Kursziel alt: 166,01

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

