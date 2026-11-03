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    Ferrari-Gewinne explodieren: Die Superreichen sorgen für einen Luxus-Boom

    Bis 2028 ausverkauft

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    Ferrari steigert trotz geringerer Auslieferungen Umsatz und Gewinn und hebt erneut die Jahresprognose an. Die hohe Nachfrage sichert volle Auftragsbücher bis 2028.

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    Bis 2028 ausverkauft - Ferrari-Gewinne explodieren: Die Superreichen sorgen für einen Luxus-Boom
    Foto: Unsplash

    Weniger Autos, aber deutlich mehr Gewinn: Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari beweist erneut, wie lukrativ das Geschäft mit Superreichen sein kann. Dank einer ungebrochen hohen Nachfrage nach exklusiven Sondermodellen und individuellen Ausstattungen hebt Ferrari seine Jahresprognose bereits zum zweiten Mal an. Wie Reuters berichtet, übertraf der Luxusautobauer im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Besonders bemerkenswert: Das Auftragsbuch reicht mittlerweile bis ins Jahr 2028.

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    Im dritten Quartal stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 1,90 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um zwölf Prozent auf 563 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente Ferrari 431 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 2,44 Euro. Die operative Marge verbesserte sich auf beeindruckende 29,7 Prozent.

    Weniger Autos, mehr Gewinn

    Das Erfolgsgeheimnis liegt im Produktmix. Ferrari lieferte im dritten Quartal 3.368 Fahrzeuge aus, 33 weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch steigen die Gewinne deutlich. Besonders der auf 799 Exemplare limitierte Supersportwagen F80, der rund 3,6 Millionen Euro kostet, sorgt für höhere Erlöse. Hinzu kommen teure Sonderausstattungen, insbesondere bei der 296-Speciale-Familie.

    Das bereinigte EBITDA kletterte um zwölf Prozent auf 753 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen von 739 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 39,7 Prozent. Auch der industrielle freie Cashflow entwickelte sich stark und sprang um 43 Prozent auf 567 Millionen Euro.

    Ferrari hebt Prognose erneut an

    Für das Gesamtjahr erwartet Ferrari nun einen Umsatz von rund 7,65 Milliarden Euro statt bisher 7,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT soll mindestens 2,29 Milliarden Euro erreichen, nach zuvor 2,26 Milliarden Euro. Die angestrebte EBIT-Marge steigt damit von mindestens 29,5 auf mindestens 29,8 Prozent. Auch beim EBITDA legt Ferrari nach. Statt mindestens 2,97 Milliarden Euro rechnet der Konzern nun mit wenigstens drei Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens 9,85 Euro erreichen.

    Zwei neue Ferrari-Modelle stehen bevor

    Konzernchef Benedetto Vigna sieht das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs. Besonders die Nachfrage nach personalisierten Fahrzeugen übertrifft die bisherigen Erwartungen. Zusätzlich profitiert Ferrari von geringeren Währungsbelastungen und einem höheren Anteil besonders profitabler Modelle. Allerdings gibt es auch Schwachstellen. In China, Hongkong und Taiwan sanken die Auslieferungen von 248 auf nur noch 143 Fahrzeuge. In Europa, Amerika und den übrigen asiatisch-pazifischen Märkten legten sie dagegen zu.

     

    Für zusätzlichen Rückenwind könnten zwei weitere Modellvorstellungen sorgen, die Ferrari noch vor Jahresende plant. Die bereits bis 2028 reichenden Bestellungen verschaffen dem Unternehmen eine hohe Planungssicherheit. An der Börse wurden die Zahlen zunächst zurückhaltend aufgenommen. Nach anfänglichen Kursverlusten drehte die Ferrari-Aktie im Mailänder Handel ins Plus und gewann gegen Mittag rund 0,7 Prozent. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Ferrari seine außergewöhnlich hohen Gewinnmargen auch bei einer schwächeren Nachfrage in einzelnen Regionen behaupten kann.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 367,9EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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