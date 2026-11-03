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    Salesforce verliert 2,17 % im schwachen Softwaresektor

    Aktie im Fokus

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    Bei einer Tagesperformance von -2,17 % liegt Salesforce auf Wochensicht 10,43 % im Minus.

    Aktie im Fokus - Salesforce verliert 2,17 % im schwachen Softwaresektor
    Foto: Salesforce, inc

    Im Softwaresektor geben neben Salesforce auch SAP, Adobe und Microsoft nach. SAP verzeichnet mit 2,20 % den deutlichsten Rückgang dieser Gruppe. Unternehmensnachrichten zu Salesforce liegen zunächst nicht vor.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.11.2026

    Obwohl die Salesforce Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,60 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salesforce einen Rückgang von -12,89 %.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Salesforce?

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,49 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,54 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,08 %. SAP verliert -2,20 %

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,43 %
    1 Monat -5,08 %
    3 Monate +23,60 %
    1 Jahr -12,62 %
    Stand: 03.11.2026, 14:04 Uhr

    Die Aktie von Salesforce erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,73 %, über 10 Jahre bei 11,82 %.

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,04 Mrd. € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Salesforce Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salesforce Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Salesforce

    -2,14 %
    -10,61 %
    -5,27 %
    +23,35 %
    -12,80 %
    +1,33 %
    -24,62 %
    +195,63 %
    +1.438,68 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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