GFT Technologies gibt um 3,01 % nach bei schwachen IT-Dienstleistern

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von GFT Technologies nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +18,52 %.

Auch andere IT-Dienstleister stehen unter Druck: Capgemini, Accenture und Cognizant geben ebenfalls nach. Die Schwäche von GFT Technologies fügt sich damit in eine breitere Branchenbewegung ein. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Auf Wochensicht hat die GFT Technologies Aktie damit -4,23 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GFT Technologies einen Anstieg von +44,22 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von GFT Technologies

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,28 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,28 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -1,84 %.

GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,23 % 1 Monat +2,84 % 3 Monate +18,52 % 1 Jahr +51,45 %

Stand: 03.11.2026, 14:05 Uhr

Die Aktie von GFT Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,02 %, über 10 Jahre bei 5,22 %.

Informationen zur GFT Technologies Aktie

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,38 Mio. € wert.

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Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.