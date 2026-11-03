Verbesserte Quartalsdynamik: Amadeus FiRe springt nach oben

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amadeus FiRe in den letzten drei Monaten Verluste von -22,54 % verkraften.

Bei Amadeus FiRe schwächt sich der Umsatzrückgang im dritten Quartal deutlich ab: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sinkt der Konzernumsatz um 0,9 % auf rund 90 Millionen Euro, nach einem Minus von 8,0 % im ersten Halbjahr. Die verbesserte Geschäftsdynamik gibt der Aktie Rückenwind. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 6,2-Fache des gesamten Vortags.

Allein seit letzter Woche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um +12,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -58,93 % verloren.

Die Aktie von Amadeus FiRe erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei -39,01 %, über 10 Jahre bei -13,70 %.

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,34 Mio. € wert.

Amadeus Fire hat erfreuliche Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Konzernumsatz ging nur um 0,9% yoy auf rund EUR 90 Mio. zurück, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr (-8,0% yoy).

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,63 % 1 Monat +12,92 % 3 Monate -22,54 % 1 Jahr -66,30 %

So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

Stand: 03.11.2026, 14:05 Uhr

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,53 %. Randstad notiert im Minus, mit -2,84 %.

Amadeus FiRe Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Amadeus FiRe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Amadeus FiRe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.