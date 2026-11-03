PUMA gibt nach - auf Monatssicht bleibt ein Plus von 19,36 %

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von PUMA mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,15 % hinnehmen.

Sportartikelaktien stehen unter Druck: Auch adidas, Under Armour und Nike geben nach. PUMA verliert stärker als diese Wettbewerber. Der Tagesrückgang trifft auf einen positiven Monatstrend.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +4,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,44 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PUMA?

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,94 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,71 %. VF notiert im Minus, mit -0,64 %. adidas verliert -1,78 %

Die Aktie von PUMA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -21,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei -24,32 %, über 10 Jahre bei 1,94 %.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,07 % 1 Monat +19,36 % 3 Monate -5,15 % 1 Jahr +42,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.11.2026, 14:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Antas Anteil von 29,90 % und den angekündigten Verzicht auf weitere Käufe für zwölf Monate. Diskutiert werden Q3-Umsatzrückgang, steigende Kosten und Zweifel an den Wachstumszielen 2027. Positiv gelten Lagerabbau, Cashflow und Asienwachstum. Trotz erwartetem Q4-Verlust wird ein Kursanstieg Richtung 30 Euro erörtert. Berenberg nennt 40 Euro als Kursziel, Morningstar 40,50 Euro als fairen Wert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,88 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 22,70 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers habe die Markterwartung übertroffen, und die …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Viktoria Petrova widmete sich am Montag nach den jüngsten Quartalsberichten von Adidas und Puma …

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.