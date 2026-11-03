MPCM stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Init Innovation von 60 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für den Hersteller von Soft- und Hardware für den Verkehr schwach verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Verhaltene Ausgaben der Kunden hätten eine geringere Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 zur Folge gehabt./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,35 % und einem Kurs von 30,90EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

