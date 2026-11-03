BERENBERG stuft RENAULT SA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern setze seine Strategie in den Bereichen, die er selbst beeinflussen könne, weiterhin erfolgreich um, schrieb Romain Gourvil am Montag. Dies belege der bestätigte Jahresausblick für 2026 trotz ungünstiger Marktentwicklungen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 27,35EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

