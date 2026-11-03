RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,25 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2028 der spanischen Großbank um vier Prozent. Gründe seien geringere Nettozinserträge und Gebühren./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 10,21EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

