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    Aus Notverkäufen erwachsen Rekordrallyes

    Gold- und Silber

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    Gold und Silber geraten trotz Nahostkrieg und Börsenturbulenzen massiv unter Druck. Experten sehen eine Liquiditätskrise – und Parallelen zu den Rallyes nach 2008 und 2020.

    Gold- und Silber - Aus Notverkäufen erwachsen Rekordrallyes

    Krieg im Nahen Osten, explodierende Energiepreise und wankende Aktienmärkte – und ausgerechnet die klassischen Krisenwährungen Gold und Silber geraten unter die Räder: Nach dem schwächsten Oktober seit der Finanzkrise 2008 vollzogen die Edelmetalle zu Wochenbeginn zwar eine zarte Erholung, doch die Nervosität an den Terminmärkten bleibt greifbar.

    Silber notiert mit einem Abschlag von rund 60 Prozent gegenüber seinem Rekordhoch von 121,64 US-Dollar je Unze tief im Bärenmarkt, während Gold auf den tiefsten Stand seit einem Jahr abtauchte. Für Jen Bawden, Gründerin von Bawden Capital, liegt die Ursache dieser scheinbaren Flucht aus dem sicheren Hafen jedoch nicht in einer schwindenden Attraktivität der Metalle, sondern in einer akuten weltweiten Liquiditätsverknappung. Für antizyklische Rohstoffanleger birgt genau diese Marktbereinigung nach historischem Muster eine außergewöhnliche Einstiegsgelegenheit.

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    Gold- und Silber: Aus Notverkäufen erwachsen Rekordrallyes





     

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    Gold- und Silber Aus Notverkäufen erwachsen Rekordrallyes Gold und Silber stürzen ab – und das mitten in einer geopolitischen Krise! Während explodierende Ölpreise den US-Dollar stärken, zwingen Liquiditätsengpässe und Margin Calls Investoren zum Verkauf ihrer Edelmetalle. Silber hat gegenüber seinem Rekordhoch bereits rund 60 % verloren. Doch die Geschichte macht Hoffnung: Sowohl 2008 als auch 2020 folgten auf heftige Einbrüche spektakuläre Rallyes. Analystin Jen Bawden sieht deshalb langfristig außergewöhnliche Chancen für antizyklische Anleger.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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