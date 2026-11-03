Virgin Media O2 will mit Jobabbau Millionen Pfund einsparen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Internet- und Mobilfunkanbieter Virgin Media O2 will Hunderte Millionen Pfund durch den Abbau von Stellen einsparen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die jährlichen Ausgaben bis 2029 um 800 Millionen Pfund (umgerechnet rund 960 Millionen Euro) reduziert werden. Davon sollen etwa 300 Millionen Pfund an Einsparungen durch Jobstreichungen erreicht werden. Das entspreche ungefähr 30 Prozent der gesamten Personalkosten des Unternehmens, so die Mitteilung weiter.

Betroffen sind demnach vor allem Arbeitsplätze ohne Kundenkontakt. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, man erwarte einen höheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitalen Kanälen, um Effizienz und Produktivität zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessern.