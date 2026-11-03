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    Virgin Media O2 will mit Jobabbau Millionen Pfund einsparen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Virgin Media O2 spart bis 2029 800 Millionen Pfund
    • 300 Millionen Pfund sollen durch Stellenabbau eingespart werden
    • Mehr KI und digitale Kanäle sollen die Effizienz steigern
    Virgin Media O2 will mit Jobabbau Millionen Pfund einsparen
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Internet- und Mobilfunkanbieter Virgin Media O2 will Hunderte Millionen Pfund durch den Abbau von Stellen einsparen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die jährlichen Ausgaben bis 2029 um 800 Millionen Pfund (umgerechnet rund 960 Millionen Euro) reduziert werden. Davon sollen etwa 300 Millionen Pfund an Einsparungen durch Jobstreichungen erreicht werden. Das entspreche ungefähr 30 Prozent der gesamten Personalkosten des Unternehmens, so die Mitteilung weiter.

    Betroffen sind demnach vor allem Arbeitsplätze ohne Kundenkontakt. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, man erwarte einen höheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitalen Kanälen, um Effizienz und Produktivität zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

    "Harte Entscheidungen"

    Wie viele Arbeitsplätze genau wegfallen, teilte Virgin Media O2 nicht mit. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge beschäftigt das Unternehmen im Vereinigten Königreich etwa 16.000 Mitarbeiter. Der Stellenabbau solle "fair und respektvoll" gestaltet werden, hieß es.

    Das Unternehmen werde schlanker, klarer bei seinen Prioritäten und schneller sein, sagte der aus Deutschland stammende Geschäftsführer Lutz Schüler laut Mitteilung. "Angesichts der Marktbedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, dem regulatorischen Hintergrund bei Glasfaser und den technologischen Veränderungen in allen Wirtschaftsbereichen ist es keine Option, nichts zu tun (...)", sagte Schüler demnach. Viele der Entscheidungen seien hart, aber notwendig für zukünftigen Erfolg und Wachstum./cmy/DP/stw







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