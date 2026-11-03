JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten attestierte dem Mittel Laroprovstat zur Senkung von Blutfetten und zur Behandlung von Hypercholesterinämie und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Umsatzpotenzial von 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034. Damit liegt er nach eigener Aussage in einer Studie am Dienstag unter der Konsensschätzung von 4,6 Milliarden Dollar./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 166,3EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

