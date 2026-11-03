DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach einer Gewinnwarnung für 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Mit einer Senkung der Jahresziele sei bereits weitgehend gerechnet worden, schrieb Jan Koch in einer Studie am Dienstag. Es sei das fünfte Jahr in Folge, in dem der Hersteller medizintechnischer Geräte die eigenen finanziellen Vorgaben reduziert habe. Zu begrüßen sei derweil die Trennung von der Hämatologietochter Diatron./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 24,40EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

