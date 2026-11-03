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    KI-Hype mit Schattenseite: Warum die Finanzierung zum Risiko wird

    Investoren alarmiert

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    Der KI-Ausbau verschlingt Billionen. Blackstone und Pimco warnen vor wachsenden Finanzierungsrisiken. Jetzt könnte den Märkten das Kapital ausgehen.

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    Investoren alarmiert - KI-Hype mit Schattenseite: Warum die Finanzierung zum Risiko wird
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz verschlingt immer größere Summen. Doch die Finanzierung könnte zum Problem werden. Jon Gray, Präsident des Finanzinvestors Blackstone, fordert deshalb mehr Eigenkapital. Denn Banken und andere Kreditgeber gehen zunehmend hohe Risiken ein, während ihnen die Chancen auf zusätzliche Gewinne fehlen.

    Blackstone fordert mehr Eigenkapital für KI-Boom

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    Auf dem Global Financial Leaders' Investment Summit der Hong Kong Monetary Authority warnte Gray vor einer wachsenden Konzentration von Risiken bei Fremdkapitalgebern, wie CNBC berichtet. Die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur könnten einzelne Unternehmen und ganze Branchen finanziell unter Druck setzen.

    Anders als Aktionäre profitieren Kreditgeber kaum von einem starken Unternehmenswachstum. Ihre Rendite beschränkt sich weitgehend auf Zins- und Tilgungszahlungen. Deshalb brauche es künftig mehr Eigenkapital, um den gewaltigen Kapitalbedarf der Branche zu decken, betonte Gray.

    "In diesem Bereich wird mehr Eigenkapital benötigt, um mit diesen enormen Anforderungen Schritt zu halten", sagte der Blackstone-Präsident.

    10 Billionen US-Dollar für KI – zu viel für den Markt?

    Auch Emmanuel Roman, Chef des Vermögensverwalters Pimco, einer Tochtergesellschaft der Allianz, sieht die Entwicklung kritisch. Er verwies auf eine Schätzung von Bill Ford, Vorstandschef von General Atlantic. Demnach könnten die Investitionen in Künstliche Intelligenz in den kommenden 5 Jahren rund 10 Billionen US-Dollar erreichen.

    Bereits in diesem Jahr seien verschiedene Formen von KI-Schulden im Umfang von rund 550 Milliarden US-Dollar ausgegeben worden. Selbst eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital würde den Finanzmarkt vor enorme Herausforderungen stellen. Zum Vergleich: Der weltweite Markt für Unternehmensanleihen umfasst laut Roman rund 20 Billionen US-Dollar.

    "Irgendwann wird es einfach zu viel sein" warnte der Pimco-Chef.

    Auch Goldman Sachs rechnet mit einem gewaltigen Finanzierungsbedarf. In einer am Montag veröffentlichten Analyse bezifferte die US-Investmentbank die notwendigen Investitionen in globale Rechenzentren auf rund 8,5 Billionen US-Dollar bis 2030.

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    KI-Nachfrage übersteigt das Angebot

    Gray sieht trotz der Finanzierungsrisiken weiterhin große Chancen. Die Nachfrage nach Rechenleistung liege deutlich über dem verfügbaren Angebot. Für den Ausbau brauche es eine Kombination aus öffentlichen Kapitalmärkten, Banken und privaten Investoren. Auch die hohen Cashflows großer Technologiekonzerne, sogenannter Hyperscaler, könnten einen Teil der Investitionen finanzieren.

    Gleichzeitig werde es immer schwieriger, geeignete Grundstücke, Genehmigungen, Chips, Energie und Kapital zu sichern.

    Wie stark Unternehmen bereits auf KI setzen, zeigt ein Blick auf Blackstones Beteiligungen: Die Ausgaben für KI-Modelle seien innerhalb eines Jahres auf das 20-Fache gestiegen. Anwendungen in der Programmierung, Kundenbetreuung und Content-Erstellung brächten den Unternehmen zunehmend finanzielle Vorteile.

    Der KI-Boom dürfte damit weitergehen. Doch die Finanzierung des gewaltigen Infrastrukturaufbaus wird zunehmend zur Herausforderung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Blackstone Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 105,8EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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