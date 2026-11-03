Ölpreis viel zu hoch? Ex-Goldman-Stratege rechnet mit einem bösen Erwachen

Wie MarketWatch berichtet, fällt die Warnung in eine Phase heftiger Preisschwankungen. Brent war in diesem Jahr um rund 65 Prozent gestiegen, ehe der Preis am Montag zeitweise von rund 114 US-Dollar in der Vorwoche auf etwa 104 US-Dollar abrutschte. Selbst bereinigt um den Wechsel auf den neuen Januar-Terminkontrakt betrug der Tagesverlust nach Berechnungen der Deutschen Bank 7,63 Prozent. Spekulationen über neue Gespräche zwischen Washington und Teheran hatten die Hoffnung auf eine Entspannung geweckt. Am Dienstag erholte sich Öl nach Berichten über weitere US-Angriffe auf iranische Ziele wieder .

Der Ölpreis ist nach Ansicht des früheren Goldman-Sachs-Strategen Robin Brooks deutlich zu hoch. Der Ökonom, heute Senior Fellow bei der Brookings Institution, hält 87 US-Dollar je Barrel Brent für einen angemessenen Preis. Gegenüber dem jüngsten Niveau von rund 103 US-Dollar entspräche das einem Rückgang von gut 15 Prozent. Brooks sieht in den hohen Notierungen vor allem eine überzogene Kriegsprämie: Die Öllieferungen durch die Straße von Hormus hätten sich weitgehend normalisiert.

Auch Jeff Currie, jahrelang einer der prominentesten Öl-Bullen an der Wall Street, zieht Konsequenzen. Der frühere Rohstoffstratege von Goldman Sachs und Carlyle rät dazu, nach der Rallye Gewinne bei kurzfristigen Ölpositionen und Raffinerieprodukten mitzunehmen. Ein neuer militärischer Schlagabtausch am Persischen Golf könnte Lebensmittelversorgung und Lieferketten massiv beschädigen, zugleich hält Currie einen dauerhaften Frieden für schwer erreichbar.

Seinen langfristig positiven Ausblick auf Energie gibt Currie deshalb nicht auf. Er erwartet, dass die Straße von Hormus zwar offiziell offen, in der Praxis aber weiter eingeschränkt bleiben könnte. Statt auf den nächsten Preissprung beim Rohöl zu setzen, bevorzugt er Unternehmen aus Ölservice, Bohrtechnik, Lagerung und Logistik, die vom Ausbau der Versorgungssicherheit profitieren.

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Noch einen Schritt weiter geht Bloomberg-Intelligence-Stratege Mike McGlone: Rohöl könnte den jüngsten Abwärtsbewegungen bei Bitcoin und Gold folgen. Makroinvestor Raoul Pal sieht zudem einen Zusammenhang zwischen hohen Energiepreisen, einem stärkeren US-Dollar und steigenden kurzfristigen Zinsen. Diese Kombination bremse das Liquiditätswachstum und belaste auch Kryptowährungen und KI-Aktien.

Für Anleger stehen damit zwei Risiken nebeneinander: Ein nachlassender Kriegsaufschlag könnte kurzfristige Ölwetten treffen. Ein anhaltender Konflikt würde hingegen den kostspieligen Umbau der weltweiten Energieversorgung weiter antreiben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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