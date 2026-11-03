🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreis viel zu hoch? Ex-Goldman-Stratege rechnet mit einem bösen Erwachen

    Bitcoin und Gold als Vorboten

    589 Aufrufe 589 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach der gewaltigen Ölpreis-Rally hält Ex-Goldman-Stratege Robin Brooks die Kriegsprämie für überzogen. Seine Bewertung deutet auf erhebliches Abwärtspotenzial hin – und er ist mit seiner Warnung nicht allein.

    Für Sie zusammengefasst
    Bitcoin und Gold als Vorboten - Ölpreis viel zu hoch? Ex-Goldman-Stratege rechnet mit einem bösen Erwachen
    Foto: Amirhosein Khorgooi - ISNA/AP

    Der Ölpreis ist nach Ansicht des früheren Goldman-Sachs-Strategen Robin Brooks deutlich zu hoch. Der Ökonom, heute Senior Fellow bei der Brookings Institution, hält 87 US-Dollar je Barrel Brent für einen angemessenen Preis. Gegenüber dem jüngsten Niveau von rund 103 US-Dollar entspräche das einem Rückgang von gut 15 Prozent. Brooks sieht in den hohen Notierungen vor allem eine überzogene Kriegsprämie: Die Öllieferungen durch die Straße von Hormus hätten sich weitgehend normalisiert.

    Wie MarketWatch berichtet, fällt die Warnung in eine Phase heftiger Preisschwankungen. Brent war in diesem Jahr um rund 65 Prozent gestiegen, ehe der Preis am Montag zeitweise von rund 114 US-Dollar in der Vorwoche auf etwa 104 US-Dollar abrutschte. Selbst bereinigt um den Wechsel auf den neuen Januar-Terminkontrakt betrug der Tagesverlust nach Berechnungen der Deutschen Bank 7,63 Prozent. Spekulationen über neue Gespräche zwischen Washington und Teheran hatten die Hoffnung auf eine Entspannung geweckt. Am Dienstag erholte sich Öl nach Berichten über weitere US-Angriffe auf iranische Ziele wieder.

    Auch Jeff Currie, jahrelang einer der prominentesten Öl-Bullen an der Wall Street, zieht Konsequenzen. Der frühere Rohstoffstratege von Goldman Sachs und Carlyle rät dazu, nach der Rallye Gewinne bei kurzfristigen Ölpositionen und Raffinerieprodukten mitzunehmen. Ein neuer militärischer Schlagabtausch am Persischen Golf könnte Lebensmittelversorgung und Lieferketten massiv beschädigen, zugleich hält Currie einen dauerhaften Frieden für schwer erreichbar.

    Seinen langfristig positiven Ausblick auf Energie gibt Currie deshalb nicht auf. Er erwartet, dass die Straße von Hormus zwar offiziell offen, in der Praxis aber weiter eingeschränkt bleiben könnte. Statt auf den nächsten Preissprung beim Rohöl zu setzen, bevorzugt er Unternehmen aus Ölservice, Bohrtechnik, Lagerung und Logistik, die vom Ausbau der Versorgungssicherheit profitieren.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Noch einen Schritt weiter geht Bloomberg-Intelligence-Stratege Mike McGlone: Rohöl könnte den jüngsten Abwärtsbewegungen bei Bitcoin und Gold folgen. Makroinvestor Raoul Pal sieht zudem einen Zusammenhang zwischen hohen Energiepreisen, einem stärkeren US-Dollar und steigenden kurzfristigen Zinsen. Diese Kombination bremse das Liquiditätswachstum und belaste auch Kryptowährungen und KI-Aktien.

    Für Anleger stehen damit zwei Risiken nebeneinander: Ein nachlassender Kriegsaufschlag könnte kurzfristige Ölwetten treffen. Ein anhaltender Konflikt würde hingegen den kostspieligen Umbau der weltweiten Energieversorgung weiter antreiben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 108,80$, was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin und Gold als Vorboten Ölpreis viel zu hoch? Ex-Goldman-Stratege rechnet mit einem bösen Erwachen Nach der gewaltigen Ölpreis-Rally hält Ex-Goldman-Stratege Robin Brooks die Kriegsprämie für überzogen. Seine Bewertung deutet auf erhebliches Abwärtspotenzial hin – und er ist mit seiner Warnung nicht allein.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     