Hyland für Microsoft Teams sorgt für die Kontrolle von Geschäftsinhalten dort, wo die Arbeit stattfindet.

Millionen von Mitarbeitern arbeiten täglich in Microsoft Teams zusammen, doch vertrauliche Geschäftsinhalte befinden sich oft woanders; Hyland schließt diese Lücke für regulierte Branchen, ohne einen Kompromiss zwischen Produktivität und Kontrolle zu erzwingen.

Hyland für Microsoft Teams reduziert das ständige Wechseln zwischen Anwendungen, das die unkontrollierte Ausbreitung von Inhalten begünstigt, indem Dokumente in übersichtlichen Ablageorten gespeichert werden, anstatt über Chats und Kanäle verstreut zu sein.

Die Integration wurde für Organisationen entwickelt, die bereits in OnBase oder Nuxeo investiert haben, und erweitert bestehende Content-Management-Investitionen in Teams – ohne Migration, ohne doppelte Repositories und ohne neu erstellte Workflows.

CLEVELAND, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Skalierung von Content Intelligence und Automatisierung in Unternehmen, hat heute die Einführung von Hyland für Microsoft Teams bekannt gegeben. Durch diese neue Integration werden von Hyland verwaltete Inhalte direkt in Teams integriert. So können Benutzer verwaltete Inhalte suchen, anzeigen, verwalten, freigeben und erfassen, ohne ihren primären Kollaborationsbereich zu verlassen. Teams wird mit unterstützten OnBase- und Nuxeo-Repositories verbunden.

Teams hat sich zu einem zentralen Ort entwickelt, an dem Mitarbeiter zusammenarbeiten, Entscheidungen treffen und ihre tägliche Arbeit erledigen. Doch geschäftskritische Dokumente und Datensätze verbleiben oft in separaten Hyland-Repositories, wodurch eine Kluft entsteht zwischen dem Ort, an dem die Arbeit stattfindet, und dem Ort, an dem die Inhalte verwaltet werden. Da immer mehr Arbeit und Inhalte über Teams abgewickelt werden, sehen sich Unternehmen mit einer zunehmenden Ausbreitung von Inhalten, doppelter Speicherung, manuellen Erfassungsschritten und Governance-Lücken konfrontiert. Ohne ein vernetztes Benutzererlebnis umgehen Mitarbeiter möglicherweise etablierte Content-Systeme vollständig, um schneller zu arbeiten, was den Wert bestehender Investitionen in das Content-Management und die gesamte Governance-Position einer Organisation schwächt.