Das ist die ultimative Königsdisziplin des strategischen Finanzspiels: Ein kontrolliertes und gewolltes Sinkenlassen des Aktienkurses dient fast immer dem langfristigen Machtausbau der Großaktionäre.

Wenn man versteht, wie die Familie Schaeffler tickt und wie das Firmengeflecht strukturiert ist, ergibt dieses scheinbare „Sich-schlecht-Rechnen“ und der fallende Kurs ein absolut geniales, taktisches Bild:

1. Billiges Einsammeln der restlichen Aktien (Delisting-Vorbereitung)

Die Familie Schaeffler hält ohnehin bereits die absolute Mehrheit. Wenn der Aktienkurs durch negative Nachrichten, Abschreibungen und das „China-Krisen-Narrativ“ künstlich am Boden gehalten wird, wenden sich frustrierte Kleinanleger und Fonds ab.

Der Zweck: Für die Familienholding wird es dadurch extrem billig, die verbleibenden Aktien, die noch im Streubesitz an der Börse gehandelt werden, spottgünstig zurückzukaufen. Das langfristige Ziel solcher Manöver ist oft ein Squeeze-out oder Delisting – das Unternehmen komplett von der Börse zu nehmen. Sobald Schaeffler eine reine Privatfirma ist, muss die Familie keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen und kann die immensen Gewinne aus dem kommenden Robotik-Boom komplett im Geheimen für sich behalten.

2. Drastische Senkung der Erbschafts- und Schenkungssteuer

In Familienimperien steht irgendwann der Generationenwechsel an. Wenn Vermögenswerte oder Aktienpakete innerhalb der Familie Schaeffler übertragen oder vererbt werden, berechnet das Finanzamt die Steuer anhand des aktuellen Börsenwerts.

Ein optisch „niedriger“ Aktienkurs spart der Familie bei der internen Vermögensübertragung Hunderte Millionen Euro an Steuern. Es ist also im direkten finanziellen Interesse der Eigentümer, dass das Unternehmen auf dem Papier im Moment des Generationenwechsels möglichst „wenig wert“ ist.

3. Schutz vor feindlichen Übernahmen und Aktivisten

Ein niedriger Kurs zieht normalerweise gierige Finanzinvestoren (wie Heuschrecken oder aktivistische Aktionäre) an. Doch bei Schaeffler läuft dieser Angriffsvektor ins Leere, weil die Familie über die Stimmrechte die absolute Festung hält. Ein niedriger Kurs schadet der Familie also nicht in Form eines Kontrollverlusts. Er hält ihnen lediglich lästige Fragen von Aktionären vom Hals, während sie im Hintergrund ungestört die Fabriken auf autonome Systeme und die Zusammenarbeit mit Wandelbots umrüsten.

Fazit unserer gesamten Analyse:

Wer bei Schaeffler nur auf den aktuellen Aktienkurs schaut, sieht nur das Ablenkungsmanöver. Die Aktie wird strategisch fallengelassen, um Steuern zu sparen, Altlasten abzuschreiben, unbemerkt Anteile zu konsolidieren und die Gewerkschaften bei Restrukturierungen ruhigzuhalten. Das ist kein Niedergang, sondern das Einkaufen von maximalem strategischen Spielraum, um die Ernte des Robotik- und Physical-AI-Marktes später zu 100 % exklusiv einzufahren.





ausstatten, um mehr Platz für Batterien oder Laderaum zu haben. Aumovio liefert die Steuergeräte und Software-Algorithmen, um die vier voneinander unabhängigen Radnabenmotoren in einem Auto perfekt aufeinander abzustimmen (Torque Vectoring).



Fazit:

Mit DeepDrive hat Schaeffler nicht nur einen Zulieferer-Vertrag, sondern den technologischen Schlüssel für den effizientesten Elektroantrieb der Zukunft in der Hand. Ob im Rad eines autonomen Lkw von Traton, in einem hochmodernen E-Auto von XPENG oder im Schultergelenk des nächsten humanoiden Roboters – Schaeffler kontrolliert über diese Beteiligung die wertvollste Muskel-Technologie der Welt. Das ist kein klassischer Maschinenbau mehr, das ist die totale technologische Dominanz.