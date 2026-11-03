Biontech mal wieder mit Plus - Gründer-Ehepaar vor Abschied
- Biontech meldet Gewinn im dritten Quartal 2026
- Forschungskosten treiben den Neunmonatsverlust hoch
- Sahin und Türeci gründen Arife, Rechtefragen offen
MAINZ (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor dem angekündigten Abschied der Mitbegründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hat Biontech einen Gewinn für das dritte Quartal gemeldet. Für die ersten neun Monate des Jahres 2026 schlägt bei dem Pharmaunternehmen und Impfstoffhersteller aus Mainz dennoch ein Milliardenverlust zu Buche. Derweil laufen Gespräche dazu, ob Rechte von Biontech in das neue Unternehmen von Sahin und Türeci eingebracht werden. Für die Aktien zeichnete sich am Dienstag im vorbörslichen US-Handel ein Plus von 2,4 Prozent ab.
Das dritte Quartal schloss Biontech nach eigenen Angaben mit einem Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro ab nach einem Verlust von 28,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kam ein Verlust von 1,17 Milliarden Euro bei den Mainzern zusammen und damit mehr als im Vorjahreszeitraum mit 831,1 Millionen.
Viel Geld für Forschung und Standort-Schließungen
Ein Hauptgrund sind immense Ausgaben für die Forschung und Entwicklung vor allem von Krebstherapien, bei gleichzeitig stark geschrumpftem Geschäft mit Covid-19-Impfstoff. Vor dem Hintergrund muss Biontech an mancher Stelle sparen und kündigte in diesem Jahr auch die baldige Schließung der drei Standorte Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen an. In Tübingen soll Ende 2027 Schluss sein, in Marburg Anfang 2028 und in Idar-Oberstein Ende 2028, teilte das Unternehmen Ende September mit. Betroffen sind demnach etwa 1.800 Beschäftigte.
Die Erlöse von Biontech lagen im dritten Quartal bei 1,29 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es mit 1,52 Milliarden zwar mehr gewesen, seinerzeit profitierte Biontech aber auch von Zahlungen des US-Konzerns Bristol Myers Squibb (BMS). Biontech und BMS haben eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung für den hoffnungsvollen Wirkstoffkandidaten Pumitamig vereinbart, für den seinerzeit eine Menge Geld von BMS an Biontech floss.
Kommt es zur Vereinbarung mit neuem Unternehmen?
Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erlaube es, die Umsatzprognose für 2026 im oberen Bereich einzugrenzen, sagte Finanzvorstand Ramón Zapata laut Mitteilung. Biontech geht nun von Erlösen im Gesamtjahr von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro aus, davor lag die Spanne bei 1,6 bis 1,9 Milliarden.
Sahin und Türeci, die beiden zentralen Gesichter des in der Corona-Pandemie bekanntgewordenen Unternehmens, werden Biontech bis spätestens Ende dieses Jahres verlassen und in ein neues Unternehmen wechseln. Das hat den Namen Arife, wird auch in Mainz sitzen und sich der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten widmen.
Vor einiger Zeit hieß es, es sei geplant, Rechte und mRNA-Technologien von Biontech in dieses neue Unternehmen einzubringen. Im Gegenzug würde Biontech dann eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma sowie Lizenzgebühren bekommen. Laut Biontech ist aber noch nicht klar, ob es eine solche bindende Vereinbarung geben wird. Die Gespräche dazu liefen, hieß es nun, eine Vereinbarung sei für beide Seiten optional./chs/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 80,10 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00USD. Von den letzten 9 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 86,00USD was eine Bandbreite von +61,78 %/+9,55 % bedeutet.
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Drei Kernpunkte:
1. Die Fesseln des Genentech-Deals von 2016
Der Preis der frühen Jahre: Aus heutiger Sicht wirken 310 Millionen US-Dollar (damals lebensrettendes Kapital für eine noch unbörsennotierte Biotech-Firma) wie ein historischer Schnäppchenpreis für Genentech/Roche.
Das Exklusivitäts-Dilemma: Große Pharma-Allianzen sichern sich vertraglich meist die weltweiten Exklusivrechte an jeder Weiterentwicklung einer plattformeigenen Technologie (in diesem Fall der iNeST-Neoantigen-mRNA). Wenn Partner wie Roche bei bestimmten Indikationen zögern oder kombinatorisch (wie bei Tecentriq) ins Hintertreffen geraten, sitzt BioNTech in einer strategischen Sackgasse: Entweder man macht im Alleingang weiter (wie bei der Darmkrebs-Monotherapie) und verzichtet auf die schlagkräftigsten Kombinationen, oder man bleibt an das Produktportfolio des Partners geknüpft.
2. Die Parallele zum mRNA-Rückstand gegenüber Moderna
Moderna hat sich zu Beginn des Jahrzehnts bewusst dafür entschieden, die technologische Plattform (insbesondere bei personalisierten Krebsimpfstoffen in Partnerschaft mit Merck & Co. / Keytruda) deutlich flexibler zu halten und die Kontrolle über die Kombinationen (mRNA + PD-1) nicht exklusiv an einen schwächelnden Partner zu binden. Dass BioNTech hier durch die alten Verträge ausgebremst wurde, erklärt, warum der mRNA-Pionier im Bereich individualisierter Onkologie-Impfstoffe im Vergleich zu Moderna operativ ins Hintertreffen geraten zu sein schien.
3. Der Schachzug der Ausgründung
Diese Perspektive liefert den elegantesten und logischsten Erklärungsschlüssel für den jüngsten, von außen oft kritisierten Schritt von Ugur Sahin und Özlem Türeci:
Die rechtliche Firewall: Eine neue Forschungsgesellschaft, die vollständig außerhalb des BioNTech-Konzerns und der alten Roche/Genentech-Verträge aufgesetzt wird, ist von den historischen Exklusivitäts- und Wettbewerbsverboten befreit. Nur so lässt sich die nächste Generation patientenindividueller mRNA (mit höheren Mutationslasten, neuen Lipid-Nanopartikeln und völlig freien Kombinationsmöglichkeiten mit modernsten Antikörpern wie Pumitamig oder Konkurrenzprodukten) überhaupt entwickeln, ohne dass Anwälte von Roche sofort Verträge sperren.
In der Praxis lassen sich die nächsten Schritte und Perspektiven in drei Kernphasen unterteilen:
Phase 1 (2026–2028): Operative Entkopplung & Fokussierung auf „Off-the-Shelf“-Onkologie
Übernahme der Führung durch Guido Oelkers (ab Feb 2027): Der Führungswechsel markiert die finale Phasentrennung: BioNTech konzentriert sich unter Oelkers rein auf die Kommerzialisierung und Zulassung von protein- und antikörperbasierten Krebstherapien.
Pumitamig (BNT327) als finanzieller Motor: Pumitamig wird das unangefochtene Haupt-Asset im Spätstadium (Phase 3). Da das Molekül rechtlich ungebunden ist, baut BioNTech zusammen mit BMS die Zulassungen beim Lungenkarzinom (NSCLC) und anderen soliden Tumoren aus. Die Umsätze aus Pumitamig sollen ab 2027/2028 den Übergang zur Cashflow-Positivität sichern.
“Einfrieren“ bzw. Auslaufenlassen der alten Genentech-Allianz: Bestehende BNT122-Programme im Rahmen des 2016er Deals werden in ausgewählten adjuvanten Nischen (wie Bauchspeicheldrüsenkrebs) zu Ende geführt, jedoch nicht mehr großflächig erweitert. BioNTech vermeidet so hohe Investitionen in ein Konstrukt, bei dem Gewinnmarge und Kombinationsfreiheit eingeschränkt sind.
Phase 2 (2027–2029): Reifung des Spin-Offs & Freie mRNA-Entwicklung 2.0
Entwicklung außerhalb des Konzernkreises: Die rechtlich eigenständige Einheit der Gründer (Sahin/Türeci) fungiert als eine Art externer „Inkubator“. Sie entwickelt die nächste Generation der personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffe – mit höheren Neoantigen-Kapazitäten, schnelleren Herstellzeiten und modernen Lipid-Formulierungen –, ohne dass diese unter die Exklusivitätsklauseln der Roche/Genentech-Vereinbarung fallen.
Flexibilität bei Kombinationsstudien: Unbelastet von Altverträgen kann das Spin-Off neue mRNA-Konstrukte nun absolut frei mit den wirksamsten Checkpoint-Inhibitoren am Markt testen – allen voran auch mit Pumitamig oder Drittanbieter-Antikörpern.
Phase 3 (Ab 2029/2030): Einlösung der M&A- / Einlizenzierungs-Option
Sobald die rechtliche Verjährung, spezifische Auslaufklauseln oder die klare Abgrenzung der neuen Patentfamilien des Spin-Offs gegenüber den alten Patentschriften von 2016 greifen, tun sich für BioNTech zwei wesentliche Perspektiven auf:
Rückkauf / exklusive Einlizenzierung durch BioNTech: BioNTech kann die fertigen, praxiserprobten mRNA-Impfstoffe der 2. Generation vom Gründer-Spin-Off zurück in den Konzern holen (z. B. über Lizenzdeals oder eine spätere Akquisition). Da die Technologie im Spin-Off gereift ist, entfallen juristische Ansprüche von Roche auf die Neuentwicklungen.
Kombination von Pumitamig + mRNA 2.0: BioNTech erreicht damit schließlich das ursprüngliche Ziel der Krebsimmuntherapie: Pumitamig zerstört den Haupttumor und bricht die immunsuppressive Mikroumgebung auf, während der neuartige personalisierte mRNA-Impfstoff das Immunsystem dauerhaft vor Rückfällen (Mikrometastasen) schützt.
Fazit & Ausblick für Investoren
Die zweigleisige Strategie trennt das Verwaltungs- und Kommerzialisierungsgeschäft (BioNTech AG) von der radikalen Frühphasenforschung (Gründer-Spin-off). Für die Aktienbewertung bedeutet dies: Die Jahre bis 2028 werden primär von Studienerfolgen bei Pumitamig getragen, während die langfristige mRNA-Vision ab 2029 auf einem juristisch bereinigten Fundament neu aufrollen kann.
Wie gesagt: Entsprungen aus einem Dialog mit Gemini, eingefärbt. Das Ergebnis ist ein Gedanke, der weit entfernt von jeder Realität sein kann und wird.
Wie weit reicht die Genentech-Bindung von BioNTech? Ich habe alle relevante sec-Filings auswerten lassen:
1. Ergebnis
Individualisierte Neoantigen-mRNA kann BioNTech außerhalb der Genentech-Allianz praktisch nicht frei entwickeln. Die rechtliche Begründung des Beitrags ist aber falsch: Der Knebel ist nicht ein fortlaufendes Wettbewerbsverbot (das ist 2019 abgelaufen). Er ist eine exklusive Lizenz an Genentech in Verbindung mit sehr weiten IP-Definitionen.
Mehrere Tatsachenbehauptungen sind zudem falsch oder unbelegt:
- Euro statt Dollar,
- „metastasiertes Setting“ bei der Darmkrebsstudie,
- „nur Tecentriq oder Monotherapie“,
- Motivlage hinter der Gründer-Ausgründung.
Grundlage ist der Kooperationsvertrag vom 20.09.2016. BioNTech hat ihn in geschwärzter Fassung als Exhibit 10.14 zum F-1 (SEC, 09.09.2019) veröffentlicht. Ich habe die maßgeblichen Abschnitte im Volltext gelesen (Art. 1, 4.5, 9, 14.1, 15.2, 15.6). Geschwärzte Stellen („[***]“) kann niemand öffentlich prüfen. Der Vertrag unterliegt Schweizer Recht: Nach Ziff. 15.6.1 gilt Schweizer Recht ohne Kollisionsrecht, das CISG ist ausgeschlossen.
2. Was der Vertrag tatsächlich regelt
a) Sachlicher Umfang
Gegenstand sind alle Arzneimittel, die eine oder mehrere „Neoepitope RNA(s)“ enthalten. Ein Neoepitop ist definiert als Epitop eines Polypeptids aus einer Tumorzelle, das eine nicht vererbte DNA-Mutation, eine tumorspezifische RNA-Sequenzveränderung oder einen alternativen tumorspezifischen Translationsstart widerspiegelt. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330dex1014.htm
- Auf die Zahl der kodierten Epitope kommt es nicht an. Ein Konstrukt mit 34 statt 20 Neoantigenen fällt genauso darunter. Insoweit hat der Beitrag recht.
- Nicht erfasst sind Non-Neoepitope-Ansätze, also die Shared-Antigen-Plattform FixVac. Das stand schon in der Pressemitteilung von 2016, die Sie angehängt haben.
b) Der eigentliche Knebel: exklusive Lizenz (Ziff. 9.1.1)
BioNTech hat Genentech eine weltweite, exklusive Lizenz am gesamten „BioNTech IP“ erteilt. Sie umfasst ausdrücklich die IVAC-Herstellungsprozesse und erlaubt Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb solcher Produkte.
Entscheidend ist die Definition des lizenzierten IP. Erfasst ist Know-how und Patente, die BioNTech „oder eines seiner Affiliates“ bei Vertragsschluss oder zu irgendeinem Zeitpunkt danach bis zum Ende der Laufzeit kontrolliert und die für Neoepitope-RNA-Produkte notwendig oder nützlich sind. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330dex1014.htm
BioNTech selbst erhält nur eine Rücklizenz (Ziff. 9.2.1). Sie gilt im Wesentlichen für „BioNTech Studies“ und die Altstudien.
c) Das Wettbewerbsverbot (Ziff. 9.7) ist abgelaufen
Ziff. 9.7 untersagte BioNTech und seinen Affiliates jede eigene Neoepitope-RNA-Tätigkeit außerhalb des Vertrags. Die Dauer ist im Exhibit geschwärzt. BioNTech hat sie aber im Prospekt offengelegt: Die Exklusivitätspflichten beider Seiten galten bis zum 20. September 2019. (F-1 von 2019, Primärquelle, nur Auszug gesehen) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm
Damit ist die Kernaussage des Beitrags falsch, „vertragliche Wettbewerbsverbote“ würden heute auf Tochtergesellschaften durchschlagen. Das Ergebnis ist trotzdem ähnlich, und zwar über die Lizenz.
Kartellrechtlich passt die Befristung zur Linie der EU-Freistellungsverordnungen für F&E- und Technologietransfer-Vereinbarungen. Diese sehen unbefristete Wettbewerbsverbote kritisch, etwa Art. 8 lit. a VO (EU) 2023/1066. Diese Norm habe ich nicht im Volltext geprüft.
d) Alleingang über „BioNTech Studies“ (Ziff. 4.5)
Der Mechanismus existiert, wird im Beitrag aber ungenau beschrieben:
- BioNTech kann eine Studie in einer neuen Indikation vorschlagen (Ziff. 4.5.1).
- Lehnt das Joint Development Committee die Aufnahme in den Entwicklungsplan ab, darf BioNTech die Studie unter weiteren, teils geschwärzten Voraussetzungen auf eigene Kosten durchführen (Ziff. 4.5.2, 4.5.4(a)).
- Genentech behält ein Opt-In-Recht gegen eine Gebühr, ausübbar bis zum ersten Zulassungsantrag in dieser Indikation (Ziff. 4.5.5(a)). „Rückkauf“ ist dafür kein ganz falsches Bild.
- Auch solche Studien stehen unter JDC-Aufsicht. Wesentliche Protokolländerungen brauchen JDC-Zustimmung (Ziff. 4.5.4(c)).
Zur Kombinationsfrage: Ziff. 4.5.4(f) bestimmt, dass eine BioNTech Study ohne abweichende Vereinbarung „only involve [***]“ darf. Eine Beschränkung der Kombinationspartner ist also vertraglich angelegt, ihr Inhalt aber geschwärzt. Der Beitrag kann sie nicht kennen, er vermutet sie.
e) Erstverhandlungsrecht für Kombinationen (Ziff. 9.6)
Bis zur ersten Zulassung eines Kooperationsprodukts hat Genentech ein Erstverhandlungsrecht für eine exklusive Lizenz an Kombinationstherapien aus Neoepitope-RNA- und Non-Neoepitope-RNA-Produkten. Das ist ein Verhandlungsrecht, kein Vetorecht. Kommt keine Einigung zustande, ist BioNTech grundsätzlich frei, allerdings mit einer geschwärzten Konditionensperre. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm
f) Kontrollwechsel (Ziff. 15.2)
Bei einem Kontrollwechsel können BioNTechs Rechte an den Kooperationsprodukten beendet oder eingeschränkt werden. Nach dem Wortlaut verliert BioNTech dann unter anderem das Recht, neue BioNTech Studies ohne Zustimmung Genentechs zu beginnen. Für die heutige Lage ist das nur mittelbar relevant, aber es mindert BioNTechs Wert als Übernahmeziel in diesem Feld. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312520195911/d939702df1.htm
3. Die einzelnen Behauptungen
Behauptung Befund
„310 Mio. Euro“ Falsch: 310 Mio. US-Dollar
„Wahnsinnig schlechter Deal“ Rückschaufehler; Moderna hat strukturgleich abgeschlossen
CRC-Studie allein, weil Genentech nicht wollte Nicht belegt; Setting falsch beschrieben
Nur Tecentriq oder Monotherapie Widerlegt
„Wahnsinnig schlechter Deal“. Das ist ein Urteil aus der Rückschau. 2016 war BioNTech privat und die Plattform unbewiesen. Moderna hat im selben Jahr strukturgleich abgeschlossen:
- Merck zahlte 2016 200 Mio. US-Dollar und 2022 weitere 250 Mio. US-Dollar für die Option; Kosten und Gewinne werden hälftig geteilt. https://biopharma-reporter.com/Article/2022/10/13/Merck-to-develop-commercialize-personalized-cancer-vaccine-with-Moderna
- Wenn der BioNTech-Deal „wahnsinnig schlecht“ war, gilt das für den Moderna-Deal ebenso. Der Unterschied liegt heute in den Daten, nicht in der Vertragsökonomie.
Darmkrebsstudie BNT122-01.
- Richtig ist: BioNTech kündigte 2021 an, die Phase-2-Studie selbst zu sponsern und durchzuführen; die gemeinsame Entwicklung mit Genentech in anderen Studien sollte weiterlaufen. https://biontechse.gcs-web.com/static-files/ae57aa05-bb61-4837-8897-cf7b1f45750b
- Nicht belegt ist, dass Genentech im JDC eine Finanzierung abgelehnt hat. Das ist möglich, öffentlich aber nicht dokumentiert. Den Abbruch erklärte BioNTech zudem nach einer DSMB-Empfehlung und in Abstimmung mit Genentech. https://www.morningglorysciences.com/en/bnt122-01-autogene-cevumeran-crc-terminated-2026-en/
- Falsch ist „metastasiertes Setting“. Untersucht wurde die adjuvante Monotherapie bei ctDNA-positivem, operiertem Kolonkarzinom im Stadium II (Hochrisiko) oder III. Das ist gerade die Situation mit minimaler Tumorlast. https://oncodaily.com/trial-updates/biontech577222
- Die Monotherapie ergibt sich medizinisch plausibel aus dem Vergleichsarm: Standard war beobachtendes Abwarten nach Operation und Chemotherapie. Das muss also nicht vertraglich erzwungen gewesen sein. https://biontechse.gcs-web.com/static-files/ae57aa05-bb61-4837-8897-cf7b1f45750b
- Das Ergebnis ist ernst: Das DSMB stellte ein numerisches Ungleichgewicht beim Gesamtüberleben fest. Die Futility-Grenze war bereits im Oktober 2025 überschritten (beides Sekundärquellen). https://www.fiercebiotech.com/biotech/biontech-genentech-personalized-cancer-vaccine-posts-worse-patient-survival-terminated-ph-2https://www.ventureatlas.org/news/2026-08-29-biontech-genentech-colorectal-vaccine-terminated
„Nur Tecentriq oder Monotherapie“. Widerlegt durch die Allianz selbst:
- IMcode001 kombinierte autogene cevumeran mit Pembrolizumab (Keytruda), Sponsor Genentech. https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03815058
- IMcode004 kombiniert es adjuvant beim Urothelkarzinom mit Nivolumab, also einem BMS-Produkt; Sponsor ist Hoffmann-La Roche. https://clinicaltrials.gov/study/NCT06534983
- Tecentriq-Kombinationen gibt es daneben, etwa IMcode003 beim Pankreaskarzinom (laut Sekundärquelle).
Für Pumitamig gilt daher: Eine vertragliche Sperre im Rahmen von BioNTech Studies ist möglich (Ziff. 4.5.4(f) ist geschwärzt). Im gemeinsamen Entwicklungsplan bräuchte es Genentechs Zustimmung. Ein generelles Verbot fremder Checkpoint-Partner gibt es aber erkennbar nicht. Die Bezeichnung „Schrottprodukt“ für Tecentriq ist Polemik, keine Analyse.
4. Gesamtbewertung: Wie stark ist BioNTech geknebelt?
- Innerhalb des Feldes individualisierter Neoepitope-mRNA: sehr stark.Genentech hält die exklusive Lizenz, auch an künftigem IP aller Konzerngesellschaften.
- Genentech hat das alleinige Vermarktungsrecht und den Stichentscheid in der Vermarktung.
- Außerhalb dieses Feldes ist BioNTech frei. Das betrifft Shared-Antigen-mRNA (FixVac), Pumitamig, ADCs und Kombinationen daraus. Für Kombinationen mit Neoepitope-RNA gilt bis zur ersten Zulassung lediglich das Erstverhandlungsrecht.
- Der eigentliche Engpass ist derzeit eher die Datenlage als der Vertrag. Selbst ohne Genentech hätte BioNTech mit autogene cevumeran bisher keine Phase-3-taugliche Evidenz. Umgekehrt partizipiert BioNTech hälftig, falls IMcode003 oder IMcode004 positiv ausgehen.
Vor Kurzem hatte ich ja geschrieben, dass Biontech bei mrna Forschung/Entwicklung durch Moderna abgehängt wurde. Aktuell hat 'Dictus' im Ariva Forum dazu geschrieben, mit der Erklärung dazu:
...Ich habe übrigens noch einmal ein wenig recherchiert, weil es mich gewundert hat, dass in der Forschung bei BioNtech mRNA derzeit so vernachlässigt wird – erst recht nach den Erfolgen von Moderna. Dabei bin ich auf die folgende Pressemitteilung aus dem Jahr 2016 aufmerksam geworden, die mir bisher noch nicht bekannt war.
https://investors.biontech.de/static-files/164edf7f-5cf4-4426-9a0b-c7c18a25fb19
Scheinbar hat sich BioNtech 2016 nicht nur mit einem einzigen Wirkstoff (in diesem Fall BNT122), sondern im gesamten Feld der patientenindividuellen, neoantigenspezifischen mRNA-Krebsimpfstoffe zur Hälfte an Roche bzw. Genentech gebunden. Für nur 310 Millionen Euro. Im Nachhinein ein wahnsinnig schlechter Deal. Was das bedeutet? Solange dieser Vertrag besteht, ist es BioNTech untersagt, im Alleingang oder mit Dritten (wie Bristol Myers Squibb für Pumitamig) einen neuen individualisierten mRNA-Impfstoff aufzusetzen, der beispielsweise 34 statt 20 Mutationen kodiert (Also Modernas neuer Ansatz vs. BioNtechs bestehende iNeST-Plattform). Auch der Zukauf von CureVac hilft rechtlich nicht weiter: Als 100-prozentige Tochter greifen die vertraglichen Wettbewerbsverbote automatisch auch für verbundene Konzerngesellschaften – BioNTech müsste entsprechende Programme also zwingend in die Roche-Allianz einbringen.
Der Vertrag mit Genentech enthält allerdings eine Ausnahme, die BioNTech bereits genutzt hat: Wenn BioNTech eine klinische Studie vorschlägt, Genentech sich im gemeinsamen Lenkungsausschuss (Joint Steering Committee) aber gegen eine Finanzierung entscheidet, darf BioNTech BNT122 in dieser spezifischen Indikation auf eigene Rechnung allein entwickeln (Genentech behält lediglich spätere Rückkauf- oder Lizenzrechte gegen Aufpreis).
Genau das ist bei der kürzlich abgebrochenen Phase-2-Studie bei Darmkrebs (BNT122-01) passiert: Weil Genentech dort nicht einsteigen wollte, hat BioNTech die Studie ab 2021 allein gesponsert, weshalb BNT122 dort als Monotherapie ohne Roches Tecentriq getestet werden musste. In der Monotherapie haben sich mRNA-Wirkstoffe im metastasischen Setting aber bisher als zu schwach erwiesen um gegen die große Tumormasse alleine vorzugehen.
Und damit zum Haken für Pumitamig: Selbst bei einem solchen Alleingang untersagen derartige Pharmaverträge in aller Regel, das gemeinsame Molekül ohne Zustimmung des Partners mit einem direkten Konkurrenzprodukt zu Tecentriq – wie dem bispezifischen PD-L1/VEGF-Antikörper Pumitamig – zu kombinieren. Da Tecentriq klinisch und kommerziell weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, blockiert das BioNTech massiv: Man kann individualisierte mRNA-Ansätze entweder nur als Monotherapie testen oder muss sie an das Schrottprodukt von Roche koppeln, statt sie mit wirksameren Optionen wie Keytruda oder Pumitamig zu verknüpfen.
Das rückt auch die angekündigte Ausgründung der BioNTech-Gründer in ein anderes Licht und erklärt, warum der Schritt intern und bei den Gebrüdern Strüngmann kaum kommentiert wird, während er von außen kritisiert wird. Eine Tochtergesellschaft unter dem Konzerndach von BioNTech wäre an dieselben vertraglichen Exklusivitätsklauseln gebunden gewesen und hätte individualisierte mRNA nicht frei mit modernen Antikörpern kombinieren dürfen. Um die nächste Generation patientenindividueller mRNA ohne die vertraglichen Altlasten aus dem Jahr 2016 aufzubauen, brauchte es eine rechtlich vollständig eigenständige Einheit.
Schade natürlich, dass man damit zeitlich in starken Versatz zu Moderna gerät...