RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" nach Zahlen zum dritten Quartal und einem leicht erhöhten Gewinnausblick mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) decke sich mit den Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Konsensschätzungen könnten nun steigen. Allerdings könnte der Aktienkurs etwas unter Druck geraten, denn einige Investoren hätten mit einer deutlicheren Erhöhung des Gewinnziels gerechnet./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 375,3EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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