RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" nach Zahlen zum dritten Quartal und einem leicht erhöhten Gewinnausblick mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) decke sich mit den Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Konsensschätzungen könnten nun steigen. Allerdings könnte der Aktienkurs etwas unter Druck geraten, denn einige Investoren hätten mit einer deutlicheren Erhöhung des Gewinnziels gerechnet./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 375,3EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 430,00 $ , was eine Steigerung von +16,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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