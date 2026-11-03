JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das operative Ergebnis decke sich mit den Erwartungen von Banken und Brokern, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Käufer am Markt hätten hingegen ein klein wenig mehr erwartet. Mit einer leicht erhöhten operativen Gewinnprognose des Luxusautoherstellers für das Gesamtjahr sei gerechnet worden./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 375,3EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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