JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das operative Ergebnis decke sich mit den Erwartungen von Banken und Brokern, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Käufer am Markt hätten hingegen ein klein wenig mehr erwartet. Mit einer leicht erhöhten operativen Gewinnprognose des Luxusautoherstellers für das Gesamtjahr sei gerechnet worden./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 375,3EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 $ , was eine Steigerung von +7,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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